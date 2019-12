Grandiose Stimmung

Am vergangenen Samstag nahm die Trampolin-Mannschaft des TV Gernsbach mit neun Teilnehmern am diesjährigen Sauerkraut-Pokal in Büttelborn bei Darmstadt teil, der insgesamt 255 gemeldete Teilnehmer aus 28 Vereinen verzeichnen konnte. Die weiteste Anreise hat dabei der Verein DSR Murska Sobota aus dem rund 870 Kilometer entfernten Slowenien. Als Überraschungsteilnehmer wurde der Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen angekündigt, der im März für den TV Büttelborn in der hessischen Trampolin-Oberliga turnte. Leider musste er seine Teilnahme kurzfristig absagen, aber die zahlreichen Zuschauer auf der Tribüne sorgten zusammen mit den Aktiven für eine grandiose Stimmung und machten den langen Wettkampftag erneut zu einem Erlebnis.

Die Jüngste im Team, Xenia Müller (Jahrgang 2011), turnte in der Altersklasse der Minis sehr schöne Übungen. Doch die anderen Mädchen zeigte größtenteils eine höhere Schwierigkeit und konnte so mehr punkten. Müller erreichte Platz 22.

In der Jugend D zeigten Luca Stotz (2008) und Jonathan Melchert (2009) ihr Können. Melchert, erstmals mit Salto in seiner Kür, beendete den Wettkampf im Mittelfeld mit Platz zehn. Stotz schaffte es als achter ins Finale und konnte sich hier sogar um einen Platz verbessern.

Maya Sameisl (2007) und Berit Rösler (2006) starteten in der Altersklasse Jugend C. Sameisl konnte leider ihre neue Kür mit Vorwärtssalto nicht zeigen und kam auf Platz 19. Rösler gelang sehr schöne, saubere Übungsteile - sie kam als vierte ins Finale. Hier konnte sie ihre Haltungsnoten noch einmal steigern und gewann verdient den Pokal für den dritten Platz.

Berit Rösler und Rosalie Schmidt werden Dritte



Im größten Feld mit 48 Teilnehmerinnen gingen Annika Bleier und Rosalie Schmidt (beide Jahrgang 2005) an den Start. Bleier lieferte eine saubere und ordentliche Leistung ab und erreichte Platz 24. Schmidt zeigte eine Übung mit dem dritthöchsten Schwierigkeitsgrad in dieser Gruppe. Als vierte kam sie ins Finale, gab noch einmal Vollgas und turnte souverän eine tolle Kür. Belohnt wurde dies nach dem spannenden Wettkampftag mit dem dritten Platz auf dem Treppchen.

Jana Brendel (2001) startete in der offene Klasse 17+. Nach einem Abbruch in der Pflicht reichte es ihr lediglich zu Platz 29.

Die Gernsbacher Trainerin Petra Müller, die extra für diesen Wettkampf noch einmal in den Turnanzug stieg, zeigte in der Altersklasse der "Good old girls" (mit Teilnehmerinnen zwischen 30 und 60 Jahren) sehr schöne Vorkampfübungen. In der Finalübung steigerte sie ihren Schwierigkeitsgrad etwas, doch leider fehlten am Ende nur 0,1 Punkte zum dritten Platz.

Bereits eine Woche zuvor nahmen die Murgtäler am Filder-Pokal in Ruit bei Stuttgart teil. Hier erreichte Rosalie Schmidt im Elite-Wettkampf den zweiten Platz. Die weiteren Ergebnisse im Basis-Wettkampf: Madeleine Irmscher (11.), Luca Stotz (7.), Maya Sameisl (9.), Annika Bleier (12.), Jana Brendel (8.), Christiane Schermer (12.). (red)