Leonie Tschierske neue Kreismeisterin

Im Mittelberg-Stadion in Bühlertal fanden am Pfingstsonntag die Leichtathletik-Kreismeisterschaften im Mehrkampf statt. Dieser Blockwettkampf war gleichzeitig die Qualifikation für die badischen Meisterschaften. Mit Alexander Senski, René Fortuna und Emmanuel Freisdorfas haben gleich drei RTV-Athleten die geforderte Punktzahl erreicht und sich damit für die Meisterschaften am Bodensee qualifiziert.

Alexander Senski wurde ich der Altersklasse M 13 Vizekreismeister. Dabei konnte er den Weitsprung mit einer neuen persönlichen Bestmarke von 4,66 Meter, den Sprint über 75 Meter mit einer Zeit von 10,76 Sekunden sowie den 800-Meter-Lauf in 2:34,50 Minuten auf Kreisebene für sich entscheiden. René Fortuna landete am Ende auf dem dritten Platz. Emmanuel Freisdorfas belegt in der Altersklasse M 12 ebenfalls den dritten Platz. Nicht ganz gereicht hat es für Felician Schnepf, dem am Ende lediglich 31 Punkte für die Qualifikation fehlten.

Ganz oben auf dem Siegertreppchen Stand Leonie Tschierske beim Fünfkampf der Mädchen in der Altersklasse W 11. Mit beachtlichen 2 330 Punkten wurde sie Kreismeisterin. Vier von fünf Disziplinen konnte Tschierske gewinnen. Lediglich beim ungeliebten 800-Meter-Lauf musste sie sich geschlagen geben. Eine Qualifikation für die badischen Meisterschaften ist in dieser Altersklasse noch nicht möglich.

Ihren zweiten Wettkampf bestritt in der Altersklasse W 10 Rubina Wahidi. Die junge RTV Athletin erkämpfte sich auf Kreisebene den neunten Platz im Fünfkampf. (red)