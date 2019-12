Eine Tor-Grätsche ins Glück

Kuppenheim

Gold in Ghana knapp verpasst Kuppenheim (red) - Patrick Karcher arbeitet derzeit als Entwicklungshelfer in Ghana. Auch auf den 64 Feldern kann der Verbandsliga-Spieler der Rochade Kuppenheim in Ghana Entwicklungshilfe leisten. Das zeigte sich bei einem Internet-Turnier, bei dem er den Sieg knapp verpasste. (Foto: pr)

Brixen

Erfolgreich beim Länderkampf Brixen (red) - Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherte sich die Jugend-Auswahlmannschaft aus Baden-Württemberg den Sieg beim U-18-Leichtathletik-Länderkampf in Brixen. Mit 545,5 Punkten gewann das Team vor der Lombardei und der Provinz Veneto (Foto: rawo).

Schwäbisch Gmünd

SVO strebt Klassenerhalt an Schwäbisch Gmünd (red) - Der Showdown am Vatertag kann kommen: Fußball-Oberligist SV Oberachern benötigt am letzten Spieltag bei der bereits abgestiegenen Normannia Gmünd einen Sieg, um im Fernduell mit der TSG Backnang sicher die Klasse zu halten (Foto: Seiter).

Bönnigheim

BMX: Erfolge für Geschwisterpaar Bönnigheim (red) - Auch beim vierten Lauf des BaWü- und Beginners-Cup wussten die BMX-Fahrer des RSV Falkenfels Bühlertal zu überzeugen. Das Geschwisterpaar Keneth und Xenia Schenkel nimmt bei der Serie immer mehr Kurs Richtung Podium (Foto: RSV Falkenfels).