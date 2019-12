Kampf des Lebens

Rastatt

Pokalfinale: FC04 empfängt Sasbach Rastatt (moe) - Am Pfingstmontag empfängt der Fußball-Kreisligist FC Rastatt 04 den eine Klasse höher angesiedelten SV Sasbach zum Finale um den Bezirkspokal. Es ist aus sportlicher Sicht seit Langem mal wieder die Möglichkeit für den Club, positive Schlagzeilen zu schreiben (Foto: fuv).

Pfullendorf

SVM: Große Sause trotz Niederlage Pfullendorf (red) - Fußball-Verbandsligist 1. SV Mörsch hat zum Saisonende am Samstag bei Aufsteiger SC Pfullendorf mit 0:2 verloren. Der Klassenerhalt stand bereits vor dem letzten Spieltag fest. Am Ende reichten 33 gesammelte Punkte für den zwölften Platz in der Tabelle (Foto: 1. SV Mörsch).

Mörsch

SV Mörsch hat Klassenerhalt fix Mörsch (red) - Freude beim SV Mörsch: Dank des Klassenerhalts des SV Oberachern in der Fußball-Oberliga ist die Rettung auch für den Verbandsligisten SVM (Foto: Vetter) bereits vor dem letzten Spieltag sicher. Entspannt kann man die Partie in Pfullendorf angehen.