Geschichte schreiben

"Das wäre natürlich überragend, wenn wir das tatsächlich schaffen", sagt SVU-Trainer Oliver Bethge vor den finalen 90 Minuten gegen den Zweiten der Bezirksliga Offenburg. Doch bevor etliche Bierduschen, Jubelgesänge und blau-weiße Rauchwolken über die Ulmer Kicker hereinbrechen, hat der Fußballgott zuvor den Schweiß und harte Arbeit gesetzt. "Es wird wieder ein total offenes Spiel werden. Es wird bis zum Schlusspfiff eng bleiben", ist sich der SVU-Coach sicher.

Dafür war das Hinspiel einfach zu ausgeglichen. Beide Teams hatten Phasen, in denen sie am Drücker waren, in denen sie auf einen Treffer drängten. Und dem SVU gelang der angestrebte Auswärtstreffer tatsächlich, am Ende stand ein gerechtes 1:1 auf der Anzeigentafel. Alexander Janzen erzielte die Ulmer Führung (28.), Spielmacher Narek Sermanoukian glich nur zehn Zeigerumdrehungen später zum Endstand aus. Doch auf die Leistung vom Hinspiel können die Blau-Weißen aufbauen, zumal neben dem Heimvorteil auch die eigene stimmgewaltige Anhängerschaft im Rücken ein Faktor werden könnte. "Im großen Ganzen war ich mit der Leistung in Offenburg zufrieden. Wir haben mit sehr viel Tempo angefangen, mutig gespielt", sagt Bethge, der jedoch nun ein etwas anderes Spiel erwartet: "Das Unberechenbare ist jetzt weg. Man weiß nun, wie der Gegenspieler tickt, welche Stärken und Schwächen er hat. Jetzt gilt es, dass wir uns wieder bestmöglich darauf vorbereiten und mit der richtigen Einstellung in die Partie gehen."

Als ein Vorteil könnte sich noch der Ulmer Auswärtstreffer erweisen, wenngleich Bethge die Wichtigkeit des Tores etwas herunterspielt: "Auf ein 0:0 kann man nicht spielen. Das Tor im Hinspiel ist okay, gibt uns Sicherheit, aber wir wollen die Begegnung natürlich gewinnen - so werden wir die 90 Minuten auch angehen. Es wird sicherlich nichts verwaltet."

Zufrieden zeigte sich der Übungsleiter, der bis auf den gesperrten Robin Waffenschmidt alle Mann an Bord hat, mit dem Defensivverhalten seiner Jungs, die gegen die spielstarke Offenburger Offensive bis auf wenige Ausnahmen zu überzeugen wussten. "Es hat wieder besser geklappt als in den vergangenen Wochen. Wir waren konzentrierter, hatten eine bessere Ordnung in unserem Defensivverbund. Daran müssen wir anknüpfen, um am Ende erfolgreich zu sein", fordert Bethge.

Schließlich stehen noch 90 Minuten voller Leidenschaft an, um das große Ziel zu erreichen: Legendenstatus.