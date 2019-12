Fast nicht zu schlagen

Karlsruhe

TVB-Schwimmer erfolgreich Karlsruhe (red) - Reichlich Edelmetall gab es für das Schwimmteam des TV Bühl bei den deutschen Masters-Meisterschaften in Karlsruhe. Der TVB war mit einem siebenköpfigen Aufgebot am Start, insgesamt nahmen 891 Schwimmer aus ganz Deutschland teil (Foto: TV Bühl). » Weitersagen (red) - Reichlich Edelmetall gab es für das Schwimmteam des TV Bühl bei den deutschen Masters-Meisterschaften in Karlsruhe. Der TVB war mit einem siebenköpfigen Aufgebot am Start, insgesamt nahmen 891 Schwimmer aus ganz Deutschland teil (Foto: TV Bühl). » - Mehr

Trier

Dahlström: Gold trotz Bänderriss Trier (red) - Die Bühler Wettkämpfer Luka Radic, Jenny Dahlström und Stefan Huber vertraten das Kampfsportteam Bühl-Rastatt auf dem "NOX"-Wertungsturnier der World Kickboxing Union in Trier. Dahlström sicherte sich die Goldmedaille - trotz eines Bänderrisses (Foto: KST). » Weitersagen (red) - Die Bühler Wettkämpfer Luka Radic, Jenny Dahlström und Stefan Huber vertraten das Kampfsportteam Bühl-Rastatt auf dem "NOX"-Wertungsturnier der World Kickboxing Union in Trier. Dahlström sicherte sich die Goldmedaille - trotz eines Bänderrisses (Foto: KST). » - Mehr

Köln

Vizetitel für die KRS-Mädels Köln (red) - Mit einem Vizetitel im Gepäck kehrten die jungen Frauen des Kunstradsport Rebland am vergangenen Wochenende von den deutschen Meisterschaften in Köln-Finkenberg zurück. Jedoch haderte die Mannschaft mit den Bewertungen der Kampfrichter (Foto: KRS). » Weitersagen (red) - Mit einem Vizetitel im Gepäck kehrten die jungen Frauen des Kunstradsport Rebland am vergangenen Wochenende von den deutschen Meisterschaften in Köln-Finkenberg zurück. Jedoch haderte die Mannschaft mit den Bewertungen der Kampfrichter (Foto: KRS). » - Mehr