Der große Traum ist zerplatzt

Lyon

(red) - Seit drei Jahren spielt die begnadete Technikerin Dzsenifer Marozsan bei Olympique Lyon - und würde mit der DFB-Auswahl Anfang Juli zu gerne dorthin zurückkehren. Dann finden in Frankreichs Frauenfußball-Hauptstadt die Halbfinals und das Endspiel statt (Foto: dpa).

Pfullendorf

(red) - Fußball-Verbandsligist 1. SV Mörsch hat zum Saisonende am Samstag bei Aufsteiger SC Pfullendorf mit 0:2 verloren. Der Klassenerhalt stand bereits vor dem letzten Spieltag fest. Am Ende reichten 33 gesammelte Punkte für den zwölften Platz in der Tabelle (Foto: 1. SV Mörsch).

Indianapolis

(red) - Fernando Alonsos großer Traum bleibt unerfüllt. Anstatt beim legendären 500-Meilen-Rennen von Indianapolis am Sonntag seinen letzten noch fehlenden großen Sieg zu holen, scheiterte der Spanier überraschend bereits in der Qualifikation (Foto: dpa).

