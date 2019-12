Gartner einfach

Gernsbach

Schiel gewinnt "Goldenen Schuss" Gernsbach (rap) - Fabian Schiel vom Fußball-A-Ligisten FC Obertsrot hat sich mit 45 Treffern die "BT-Torjägerkanone" geschnappt. Der 22-jährige Murgtäler setzte sich souverän durch, hatte einen großen Vorsprung auf den zweitplatzierten Sabando Cedeno vom Landesligisten VfB Bühl (Foto: fuv).

Gernsbach

Ziel Bezirksliga: Treffen der Torjäger Gernsbach (rap) - Das Ziel ist klar - der Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag stehen sich im Hinspiel der Aufstiegsrelegation der FC Obertsrot, Vizemeister der A Nord, und der FC Schwarzach, Zweiter in der A Süd, im Murgtal beim Treffen der Torjäger gegenüber (Foto: Archiv).

Muggensturm

FVM macht Aufstieg perfekt Muggensturm (rap) - Der FV Muggensturm hat in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord die Nerven bewahrt und mit einem 2:1-Sieg in Plittersdorf die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Da half dem Vize FC Obertsrot auch nicht mehr der 8:2-Sieg beim FV Iffezheim (Foto: fuv).

Muggensturm

Dreikampf im Norden Muggensturm (red) - In den Staffeln Süd und Nord der Fußball-Kreisliga A stehen noch jeweils zwei Spieltage auf dem Programm. In der A Nord kommen für die Meisterschaft noch drei Mannschaften in Frage: Muggensturm (62 Punkte), Obertsrot (59) und der SV Au (56, Foto: toto).