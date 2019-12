Der Fusion steht nichts mehr im Weg Beim Tischtennisbezirkstag des Bezirks Rastatt/Baden-Baden konnten der Bezirksvorsitzende Klaus Wallner und sein Stellvertreter Werner Pfeiffer (beide Spvgg Ottenau) mit dem Präsidenten des südbadischen Tischtennis-Verbands, Horst Haferkamp, der mittlerweile 20 Jahr im Amt ist, dem stellvertretenden Vizepräsidenten Thilo Gibs (TTF Rastatt), dem Vizepräsidenten Sport, Klaus Scherzinger, sowie dem Geschäftsführer des TTV Württemberg-Hohenzollern, Thomas Walter, gleich vier Gastredner begrüßen, die in ihren Vorträgen die Vorteile zu einer Verschmelzung der drei Tischtennisverbände Baden, Südbaden und Württemberg-Hohenzollern warben. Über die geplante Fusion werden am Verbandstag am 29. Juni in der Ottenauer Merkurhalle die Vereinsdelegierten aller südbadischen Vereine abstimmen. Für die Zustimmung ist eine 4/5-Mehrheit erforderlich.



Haferkamp brachte in seinem 45-minütigen Vortrag den Vereinsvertretern die Vorteile einer Verschmelzung nahe. Seit gut zweieinhalb Jahren werde diese in einem Arbeitskreis intensiv vorbereitet. Unter dem Motto "Zukunft gestalten und nicht verwalten" wurde das sportliche Ziel angegangen. Auch von den Einsparungen - der Zusammenschluss käme einer Entlastung von über 70 000 Euro gleich - könnten alle Vereine profitieren. Über die Neugliederung der überbezirklichen Spielklassen konnte der Vizepräsident Sport Aufklärung betreiben. Sechs Regionen sind vorgesehen: vier in Württemberg, je eine in Baden und Südbaden. Als neue Spielklassenbezeichnungen sind vorgesehen: die Landesklasse, die Landesliga, die Verbandsklasse und die Verbandsliga. Männerstaffeln haben eine Sollstärke von zehn Mannschaften, bei den Frauen wurde die Sollstärke auf je acht Teams festgelegt. Auch im Pokalmodus stehen Änderungen auf dem Plan. Innerhalb der Bezirke müssen die Pokalendspiele bis Ende Januar ausgetragen werden. Die Sieger spielen danach um den Regionspokal, dem die Ausspielung um den baden-württembergischen Pokal folgt. Für die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften qualifizieren sich neben den Nominierten je zwei Teilnehmer aus den jeweiligen Bezirken. Bei der Jugend gäbe es keine Veränderungen. Spielgemeinschaften bleiben erhalten, neue Spielgemeinschaften können problemlos gebildet werden. Satzungen und Ordnungen über die geplante Verschmelzung können auf der Homepage des TTVWH eingesehen werden. Das neue Präsidium soll insgesamt sieben Personen umfassen, wobei Baden die Ressorts Vizepräsident Jugend, Vizepräsident Sport und Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit erhalten soll. Für Südbaden sind die Ressorts des stellvertretenden Präsidenten und des Vizepräsidenten Sportentwicklung, für Württemberg das Amt des Präsidenten und das Ressort Finanzen vorgesehen. Horst Haferkamp wird auf Wunsch nochmals für das Amt des stellvertretenden Präsidenten kandidieren, für den Vorsitz hat sich der derzeitige Präsident des TTVWH, Rainer Franke, bereit erklärt. Sämtliche aufkommende Fragen der Vereine wurden zufriedenstellend beantwortet. Es gab keinerlei negativen Gesichtspunkte, der Bezirk dürfte also einstimmig für die Verschmelzung abstimmen. Zu den Erläuterungen von Thomas Walter zur Sportentwicklung in Baden-Württemberg, die seit zehn Jahren ein aktuelles Thema ist, werden zwei neue Projekte im Mittelpunkt stehen: Dienstleistung und Beratungsaufgaben. Auch zu Themen wie das buchbare Schnuppermobil, das an Schulen und bei Vereinen eingesetzt werden kann, das "Freiwillige Soziale Jahr", ein Fortbildungs-Workshop für Hobbyfotografen durch Volker Arnold (TTVWH), Hobbysport und Genesungssport gab es Aufklärung. Allen Vereinen wurde hierzu eine Broschüre verteilt. Wallner gab den Vereinsdelegierten den Vorstandsbeschluss bekannt, dass es bei den nächsten Bezirksmeisterschaften eine neue Einteilung nach TTR-Punkten geben wird. Mehrheitlich wurde hier für die Ausspielung bei den Erwachsenen für das Schweizer Model "Badeni" gestimmt. Diskussionen gab es bei den Einteilungen in den unteren Spielklassen. Hier sollen in der Kreisklasse D nun drei statt zwei Ligen gebildet werden. Nach rund 200 Minuten beendete Wallner den harmonisch verlaufenen Bezirkstag. (ti)

