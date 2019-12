Gernsbach und Steinbach top

Bühlertal

Festival der Qualifikationen Bühlertal (red) - Im Bühlertaler Mittelbergstadion kürten die Leichtathleten des Kreises in den aus fünf Disziplinen bestehenden Blockwettkämpfen und den Hürdensprints der Klassen U 14 und U 16 sowie im Fünf- und Dreikampf der Schüler U 12 ihre Kreismeister (Foto: rawo).

Gernsbach

Gernsbacher holen Pokale Gernsbach (red) - Am Samstag nahm die Trampolin-Mannschaft des TV Gernsbach mit neun Teilnehmern am Sauerkraut-Pokal in Büttelborn bei Darmstadt teil, der insgesamt 255 gemeldete Teilnehmer aus 28 Vereinen verzeichnen konnte und holte dort zwei dritte Plätze (Foto: TVG).

Muggensturm

FVM macht Aufstieg perfekt Muggensturm (rap) - Der FV Muggensturm hat in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord die Nerven bewahrt und mit einem 2:1-Sieg in Plittersdorf die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Da half dem Vize FC Obertsrot auch nicht mehr der 8:2-Sieg beim FV Iffezheim (Foto: fuv).

Zell am Harmersbach

Geringere Ausbeute Zell am Harmersbach (red) - Mit neun Medaillen fiel das Ergebnis der Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den badischen U-16-Meisterschaften in Zell am Harmersbach deutlich geringer aus als im Vorjahr, als 24 Mal Edelmetall abgeräumt werden konnte (Foto: rawo).