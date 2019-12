Starker Auftritt bei deutschen Meisterschaften



Helena Langner und Juliane Leppert gehörten zu den bundesweit besten Elfjährigen, qualifizierten sich über eine Bestenliste und durften demnach das Schwimmteam in Dortmund vertreten. Während Langner den Brustmehrkampf bestritt, absolvierte Leppert einen Schmetterlingsmehrkampf.

Beide eröffneten am Freitagnachmittag mit jeweils neuen persönlichen Bestzeiten über 400 Meter Freistil. Der Wettkampftag am Samstag wurde disziplinspezifisch ausgetragen. So schwamm Langner 50 Meter Brustbeine, 100 Meter und 200 Meter Brust. Dabei zeigte sie laut Mitteilung herausragende Leistungen und steigerte ihre 100 Meter Zeit um mehr als drei Sekunden, über die doppelte Distanz war sie fünf Sekunden schneller als jemals zuvor. Leppert absolvierte die drei Strecken im Schmetterlingsschwimmen. Auch für sie war der Samstag äußerst erfolgreich und so verbesserte sie ihre 100 Meter Bestzeit um mehr als zwei Sekunden. Über 200 Meter Schmetterling konnte auch sie mit einer um fünf Sekunden schnelleren Bestzeit überzeugen. Zum Abschluss der Veranstaltung mussten beide Mehrkämpferinnen am Sonntag nochmal über 200 Meter Lagen antreten. Hierfür wurde das Starterfeld noch einmal komplett neu sortiert, sodass es zum direkten Aufeinandertreffen der bis zu diesem Zeitpunkt eng beieinanderliegenden Konkurrentinnen kam. Langner und Leppert meisterten diese finalähnliche Situation ausgezeichnet.

Den deutschlandweiten Mehrkampf beendete Langner schließlich mit Platz 22 aller Brustmehrkämpferinnen, Leppert erreichte Rang elf aller Schmetterlinge.

Trainer Philipp Wolge war durchweg zufrieden mit den Leistungen seiner beiden Schützlinge. Gefallen hat vor allem, dass sich beide Schwimmerinnen nicht von der durchaus beeindruckenden Atmosphäre einschüchtern ließen: "Ein Schwimmbad voll Gleichaltriger, die sich zweieinhalb Tage gegenseitig beschnuppern und gegeneinander antreten, da ist es nicht selbstverständlich, insbesondere in diesem Alter, solche Leistungssteigerungen abzuliefern."

Bereits die Qualifikation sah der Trainer im Vorfeld als eigentlichen Erfolg. Mit so vielen neuen Bestzeiten nach Hause zu reisen, macht es schließlich zu einer rundum erfolgreichen und erfahrungsreichen Veranstaltung für das Schwimmteam und nicht zuletzt natürlich für Helena Langner und Juliane Leppert. Beide dürfen erst einmal ihre restlichen Schulferien genießen und sollen auch mental herunterfahren.

Bevor in wenigen Wochen für die Bühler Schwimmer die wohl verdiente Sommerpause beginnt, stehen noch zwei wichtige Schwimmevents an. Am 29. Juni heißt es beim 27. Internationalen Schwimm-Meeting die regionale und internationale Schwimmszene in Bühl willkommen zu heißen. Mitte Juli geht das Schwimmteam abschließend auf Medaillenjagd bei den badischen Sommermeisterschaften in Freiburg. (red)