Leichtathletik satt im Murgtal

Zahlreiche Rekorde werden morgen auf dem Weisenbacher Sportplatz angepeilt: Ein hochklassiges Stabhochsprungfeld trifft am Fronleichnamstag im Murgtal beim bereits zum zwölften Mal ausgetragenen Sparkassen-Stabhochsprung-Meeting auf die starken Kugelstoßer. Unter dem Motto "Erst am Himmel ist die Grenze" und "Kugelstoßen der Asse" sollen neue Platzrekorde am Sennel fallen.

Beim Stabhochsprung der Männer dürfte dies allerdings dieses Jahr schwer fallen, da die starken Fünf-Meter-Springer aus der Pfalz, die in den Vorjahren in Weisenbach für hohe Höhen sorgten, beim Himmelsstürmercup im heimischen Zweibrücken dabei sein werden. "Wir haben leider diese Terminkollision", bedauert Ausrichter Adi Marxer von der gastgebenden LAG Obere Murg. Die Pfalz wird trotzdem vertreten sein: Zahlreiche Nachwuchsspringer in den Jugendklassen wollen das Weisenbacher Meeting nutzen, um dort ihre Bestleistungen und Qualifikationsnormen zu springen.

So werden sich wohl alle Augen in den weiblichen Klassen auf Ella Buchner (U 20) richten. Die deutsche Jugendhallenmeisterin vom LV Überlingen bringt eine Bestleistung von glatten 4,00 Metern mit und will in Weisenbach zumindest 4,05 Meter springen. Das wäre die Norm für die U-20-Europameisterschaft im Juli in Boras (Schweden).

Siebler peilt neuen Platzrekord an



Für die U-20-EM bereits qualifiziert ist ihre Vereinskameradin Johanna Siebler. Die Siebenkämpferin nimmt bereits zum vierten Mal bei einer internationalen Jugendmeisterschaft teil und will in Weisenbach im Kugelstoßen den Platzrekord übertreffen. Mit einer Bestweite von 14,54 Metern trifft sie auf die starke Konkurrenz aus dem Kreisgebiet mit Antonia Seydel und Josefa Metzinger (beide SR Yburg Steinbach). Bei der U-18-Jugend erhofft sich Alina Henke (TSV Bisingen) eine Verbesserung ihrer Bestweite von 15,07 Metern und den Platzrekord in Weisenbach. Den hält seit zwei Jahren eben Johanna Siebler mit 15,26 Metern. In den männlichen Klassen wird vor allem der U-20-Meister Nico Maier (Steinbach) das Interesse der Zuschauer auf sich ziehen, der seine Saisonbestweite von 18,32 Metern übertreffen und seinen zweiten Platz in der deutschen Rangliste ausbauen will.

Um 11.30 Uhr beginnt der Wettkampf mit Nachwuchswettkämpfen. Um 13.30 Uhr starten dann die Top-Kugelstoßer, um 15.30 Uhr die besten Höhenjäger. (rawo)