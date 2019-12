"Die Jungs sind heiß"

Das hatte sich Thorsten Kratzmann freilich anders vorgestellt. Volle Hütte, tolles Wetter, Heimspiel im ersten Duell um den Aufstieg in die Kreisliga A gegen den B-7-Meister TuS Greffern: Ein Sieg war in den Vorstellungen des Spielertrainers vom FV Haueneberstein fest eingeplant, um am Sonntag zumindest ein klein wenig entspannter zum Rückspiel nach Greffern zu reisen - zumal der Auftakt in die Partie vielversprechend gewesen war: Elijah Scheidgen brachte den Dritten der B 6 vom Elfmeterpunkt in Front (15.), alles schien für den Favoriten zu laufen. Doch ein nicht gegebenes FVH-Freistoßtor wegen einer ziemlich fragwürdigen Abseitsstellung brachte die Hausherren aus dem Konzept, im zweiten Abschnitt übernahm der TuS das Zepter, glich - ebenfalls per Strafstoß - aus und entführte ein durchaus überraschendes 1:1 aus Haueneberstein.

"Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben uns mit fortlaufender Spielzeit immer mehr dem Kick and Rush des TuS angepasst. Vielleicht sind wir mit dem Druck nicht klar gekommen, waren etwas zu nervös", erklärt Kratzmann rückblickend, um aber direkt in den Angriffsmodus zu schalten: "In der Rückrunde waren wir auswärts stärker als zu Hause. Wir haben 90 Minuten Zeit, um ein Tor zu erzielen. Wenn wir unsere Normalform abrufen, die wir im Hinspiel nicht auf den Rasen gebracht haben, dann schlagen wir Greffern. Gelingt uns kein Tor, dann haben wir den Aufstieg auch nicht verdient. So einfach ist das!"

Dabei hat der 31-jährige Stürmer einige Erkenntnisse aus den ersten 90 Minuten gewonnen, die es am Sonntag gilt, umzusetzen, um doch noch den anvisierten Aufstieg einzutüten. "Wir müssen die Konter besser unterbinden, die Diagonalbälle von Spielertrainer Aydogan früher stören und in der Defensive entschlossener sein", zählt Kratzmann auf.

Während beim FVH durchaus noch ein gewisser Ergebniskater vorherrscht, ist die Gemütslage beim TuS Greffern freilich eine ganz andere. "Die Jungs haben im Hinspiel positiv überrascht. Wir sind jetzt schon stolz auf die Truppe, egal wie es am Sonntag ausgehen wird. Vielleicht gelingt uns ja tatsächlich die Sensation und wir können dem Favoriten ein Bein stellen", sagt Heiko Gartner. Der Vorstand Sport des TuS zählt in den finalen 90 Minuten auch auf die lautstarke Unterstützung der Fans. "Schon in Haueneberstein hat es sich wie ein Heimspiel angefühlt. Die Jungs sind heiß, wir sind bereit", sagt Gartner. Jedoch habe sich an der Ausgangslage "nix geändert", wie der TuS-Verantwortliche versichert. "Klappt es nicht, geht für uns keine Welt unter."

Für den Favoriten aus Haueneberstein dagegen wohl schon.