BVB eröffnet die Titeljagd

(sid) - Er ist erst 25 Jahre alt und hat nur 24 Kämpfe bestritten. Dennoch darf der Magdeburger Tom Schwarz (Foto rechts: dpa) in der Nacht zu Sonntag den früheren Weltmeister Tyson Fury herausfordern und erlebt in Las Vegas den Kampf seines Lebens. » - Mehr

(sid) - 50 ist die Jugend des Alters, heißt es. Insofern kommt Oliver Kahn Foto: dpa) der Vorstandsjob bei Bayern München gerade recht. Kurz bevor der Torwart-Titan am Samstag das halbe Jahrhundert erreicht, wartet Deutschland nur noch auf die Bestätigung der Rückkehr. » - Mehr

(red) - Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherte sich die Jugend-Auswahlmannschaft aus Baden-Württemberg den Sieg beim U-18-Leichtathletik-Länderkampf in Brixen. Mit 545,5 Punkten gewann das Team vor der Lombardei und der Provinz Veneto (Foto: rawo). » - Mehr

