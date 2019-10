Die Vorfreude ist groß

Um 11 Uhr präsentieren Chefcoach Alois Schwartz und sein Trainerteam, dem an Stelle von Kai Rabe (HSV) nun Markus Miller als Torwarttrainer angehört, ihren bisher nur punktuell veränderten Kader erstmals der Öffentlichkeit - wegen des vermutet großen Interesses im Amateurstadion.

Nach vier Wochen Urlaub liegen fünf Wochen Vorbereitung vor dem Vizemeister der Dritten Liga, ehe es wieder ernst wird. Die ersten Punkte für den Klassenerhalt in der Zweiten Liga stehen vom 26. (Freitag) bis 29. (Montag) Juli auf dem Spiel. Mit welchem Gegner es der KSC dann zu tun hat, wird sich am kommenden Freitag (28. Juni) bei der Bekanntgabe des gesamten Spielplans herausstellen.

Bis dahin sollen seine Spieler "so schnell wie möglich zusammenfinden", sagt Alois Schwartz, "sich gegenseitig kennenlernen". Das dürfte bei derzeit fünf Neuzugängen nicht so schwierig werden. Sportdirektor Oliver Kreuzer hat bisher Dirk Carlson (21/Linksverteidiger/U 21 GC Zürich), Philipp Hofmann (26/Stürmer/Eintracht Braunschweig), Lukas Fröde (24/defensives Mittelfeld/MSV Duisburg) sowie zuletzt Marco Djuricin (26/offensiv zentral/GC Zürich) unter Vertrag genommen. Gestern gaben die Badener noch die Verpflichtung von Marius Gersbeck bekannt. Der 24-jährige Torhüter wechselt von Hertha BSC Berlin in den Wildpark und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. "Ich bin mit einem super Gefühl nach Karlsruhe gefahren. Die Gespräche mit Alois Schwartz und Oliver Kreuzer waren durchweg positiv", wird Gersbeck in einer Pressemitteilung zitiert.

Nicht mehr dabei sein werden morgen Sercan Sararer, der vom FSV Mainz 05 ausgeliehene Marin Sverko, sowie Martin Stoll, der seine Karriere beendet hat. Alexander Siebeck und Valentino Vujinovic, die bei Schwartz schon in der vergangenen Saison keine Rolle mehr spielten und in der Rückrunde an den SC Wiener Neustadt beziehungsweise den FSV Frankfurt ausgeliehen waren, befinden sich auf Vereinssuche. Dominik Stroh-Engel ist aus diesem Grund morgen "eventuell auch nicht da", sagt Schwartz. Tim Kircher ist vorerst an den FC Carl Zeiss Jena ausgeliehen, der eine Kaufoption besitzt. Mit Janis Hanek hat der KSC Ähnliches vor. Die letztjährige Stammformation des KSC ist beim morgigen Trainingsauftakt also noch vollzählig beieinander.

"Es kann natürlich sein", sagt Alois Schwartz, "dass noch einer weg möchte", und erinnerte in diesem Zusammenhang an die letztjährigen Verluste von Marcel Mehlem, Florent Muslija und Kai Bülow. Ein Saisonziel war dem Karlsruher Cheftrainer deshalb noch nicht zu entlocken. "Ich muss mir erst einmal einen Überblick verschaffen."

Das soll auch anhand der in der nächsten Woche geplanten Vorbereitungsspiele geschehen. Am Mittwoch (18.30 Uhr) ist der KSC beim FV Linkenheim (Kreisklasse A) zu Gast. Am nächsten Sonntag (17 Uhr) spielen die Wildparkprofis in Rauental gegen den Landesligisten SC Durbachtal.