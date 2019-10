Nico Maier stellt

Zufriedene Gesichter sah man beim Weisenbacher Leichtathletikmeeting in der Steinbacher Ecke bei Trainer und Athleten. Kugelstoßer Nico Maier (SR Yburg Steinbach) hatte kurz zuvor seine Bestleistung auf 18,46 Meter gesteigert und sich den kurzzeitig verlorenen zweiten Platz in der deutschen Rangliste wieder zurück erobert. Doch ganz zufrieden wollte Trainer Hermann Oser mit seinem Schützling nicht sein. Zu viele ungültige Versuche, bei denen sich der 19-jährige Modellathlet nicht im Ring halten konnte und die verpassten vier Zentimeter zur Norm für die U-20-Europameisterschaften in Boras (Schweden) trübten etwas die Freude. Zumal zumindest einer der ungültigen Versuche nahe an die 19-Meter-Marke herankam. Doch mit seinen 18,46 Metern setzte sich Nico Maier wieder auf Platz zwei in Deutschland und verdrängte im Kampf um die EM-Tickets den Hallenser Jonas Tesch (18,43) wieder auf Rang drei.

Auch "seinen Mädchen" gratulierte Hermann Oser zu neuen Bestweiten. Antonia Seydel (Yburg) freute sich als Dritte der U-20-Jugend über 13,57 Meter und Josefa Metzinger (Yburg) übertraf als Viertplatzierte mit ihren 12,55 Metern die Qualifikationsnorm für die deutschen Jugendmeisterschaften. Den Sieg im U-20-Wettbewerb holte sich die U-18-Vizeweltmeisterin im Siebenkampf, Johanna Siebler (LC Überlingen), mit neuem Cup-Rekord von 14,15 Meter.

Siebler qualifiziert





für die U-20-EM



Sie ist bereits für die U-20-EM in Schweden im Siebenkampf qualifiziert und testete in Weisenbach ihre Kugelstoßstärke. Platz zwei ging an Katharina Schiele (Unterländer LG) mit 13,99 Metern. Den Wettkampf der Frauen entschied die ehemalige deutsche Jugendmeisterin Lea Riedel (VfL Sindelfingen) mit 14,59 Metern klar für sich. Jessica Weigl (Yburg Steinbach) kam mit 11,83 Metern nah an die anvisierte Zwölf-Meter-Marke heran.

In der Jugend U 18 setzte sich Alina Henke (TSV Bisingen) mit 14,71 Metern durch und bei den Jungs freute sich Jona Fruchtmann (Yburg) über die neue Bestweite von 14,40 Meter. Altmeister Hans-Jürgen Mitzel von der gastgebenden LAG Obere Murg kam am Feiertag bei den Senioren mit 12,26 Metern zu einem neuen Cup-Rekord in der Klasse M 60. (rawo)