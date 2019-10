Natalie Tschierske wiederholt Vorjahressieg

Fünf Medaillen, davon zwei in Gold, eine in Silber und zwei in Bronze, waren die glanzvolle Edelmetall-Ausbeute der Leichtathleten aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den süddeutschen Meisterschaften der U-23-Junioren und der U-16-Jugendlichen am Oberen Mittelrheintal in Koblenz.

Die Medaillen für die Kreisathleten gab es fast alle am ersten Wettkampftag. Als erste stand am frühen Vormittag Natalie Tschierske vom Rastatter TV im Speerwurfanlauf. Die W-15-Athletin hatte im vergangenen Jahr in Walldorf den W-14-Titel geholt und gehörte auch dieses Jahr wieder zu den Favoritinnen. Gleich im ersten Durchgang beförderte sie ihr Wurfgerät auf 39,07 Meter; eine ordentliche Weite zum Auftakt, auch wenn sie gut drei Meter unter ihrer Bestweite lag. Und es sollte die größte Weite des Tages bis zum Ende bleiben. Die Konkurrentinnen konnten diese Marke nicht mehr übertreffen und auch der Rastatterin gelang kein besserer Versuch mehr. So holte Tschierske nach 2018 in W 14 jetzt auch in W 15 den süddeutschen Meistertitel nach Rastatt.

Immer eine Bank wenn es um Medaillen geht sind die Hammerwerfer aus dem Murgtal. Bei den Jungs M 14 gingen Elias Schalamon und Matteo Körner, beide von der LAG Obere Murg, als Favoriten in den Wettkampf. Und die beiden wurden dieser Rolle vollauf gerecht, auch wenn die großen Saisonbestweiten nicht erreicht wurden. Schalamon startete mit 50,33 Metern und verbesserte sich in Runde drei auf 50,92 Meter. Damit holte er den Titel vor seinem Vereinskameraden, der im sechsten Durchgang mit 48,96 Metern seine Tagesbestweite erzielte. Die Konkurrenz lag abgeschlagen mit knapp über 40 Metern zurück.

Vereinskamerad Tim Stösser war kurz zuvor bei den Junioren U 23 in den Ring gestiegen. Im fünften Durchgang warf er die 7,26 Kilogramm schwere Eisenkugel auf 54,92 Meter, womit er sich die Bronzemedaille sicherte. Luis Hucker (LAG) hatte bei den M-15-Jugendlichen die schwerste Aufgabe im Medaillenkampf. Mit 42,34 Metern belegte er am Ende Rang sechs.

Für das einzige Edelmetall am zweiten Tag sorgte Christine Vollmer (TV Bühl) über 5 000 Meter der Juniorinnen U 23. In 18:25,02 Minuten lief sie auf den Bronzeplatz. Ihre Schwester Jasmin Vollmer wurde in 18:34,67 Minuten Fünfte. Jolien Ring (LG Hardt) sprintete im Vorlauf über 80 Meter Hürden 12,56 Sekunden und qualifizierte sich für die Zwischenläufe.

Dort lief sie in 12,57 fast nochmal die gleiche Zeit, verpasste aber den Sprung in den Endlauf um vier Hundertstelsekunden. Über 100 Meter war nach 13,63 Sekunden im Vorlauf Endstation. Pech hatte Samira Wernli (SCL-Heel Baden-Baden) beim Diskuswerfen der Juniorinnen. Sie schied nach drei ungültigen Versuchen aus. (rawo)