Auf den Spuren Nowitzkis

Der Grieche Giannis Antetokounmpo ist in der Basketball-Profiliga NBA zum wertvollsten Spieler (MVP) der Saison gewählt worden. Der 24-Jährige von den Milwaukee Bucks erhielt 78 von 101 möglichen Stimmen für Platz eins, Vorjahressieger James Harden (Houston Rockets) musste sich bei der Zeremonie in Santa Monica/Kalifornien mit Rang zwei zufriedengeben. Der Vorsprung Antetokounmpos auf Harden ist mit diesem Ergebnis deutlicher als erwartet. "An jedem Tag, an dem ich auf dem Spielfeld stehe, denke ich an meinen Vater", sagte Antetokounmpo bei seiner Rede unter Tränen. Charles Antetokounmpo war 2017 im Alter von 53 Jahren gestorben. Giannis Antetokounmpo, in ärmlichen Verhältnissen in Athen als Sohn nigerianischer Einwanderer aufgewachsen, dankte seinen Teamkollegen und seinem Klub. Antetokounmpo ist erst der fünfte NBA-MVP, der nicht auf dem US-Festland geboren wurde. Seine Vorgänger waren Hakeem Olajuwon (Nigeria), Tim Duncan (Amerikanische Jungferninseln), Steve Nash (Kanada) und der Würzburger Dirk Nowitzki. Außerdem ist er seit 1980 der drittjüngster Spieler nach Derrick Rose und Michael Jordan, der die Maurice Podoloff Trophy bekam. Der griechische Nationalspieler Antetokounmpo kam in der abgelaufenen Hauptrunde im Schnitt auf 27,7 Punkte und 12,5 Rebounds. Angeführt vom "Greek Freak" beendeten die Bucks die regular season als bestes Team mit 60 Siegen und 22 Niederlagen. Im Play-off-Halbfinale scheiterte Milwaukee am späteren Champion Toronto Raptors (2:4). Vor Antetokounmpo hatte nur ein Bucks-Spieler die Auszeichnung erhalten. Der legendäre Kareem Abdul-Jabbar, Rekordpreisträger, bekam den MVP-Award in den Jahren 1971, 1972 und 1974 - später drei weitere Male für seine Leistungen im Trikot der Los Angeles Lakers (1976, 1977, 1980). Rookie des Jahres wurde wie erwartet Luka Doncic (20). Der slowenische Europameister hatte in seinem ersten NBA-Jahr an der Seite des inzwischen zurückgetretenen Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks gespielt und durchschnittlich 21,2 Punkte verbucht. (sid)

