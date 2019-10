Der Alltag kehrt zurück

Rheinstetten

Rheinstetten

Zufrieden mit der Motoball-EM Rheinstetten (red) - "Wir haben zwei Jahre an der Veranstaltung gearbeitet, viel Zeit und Herzblut reingesteckt", sagt der Vorsitzende des MSC Taifun Mörsch, Hans Weber, und zieht ein positives Fazit: "Es war eine tolle Veranstaltung, wir hatten jeden Tag eine super Stimmung (Foto: fuv).

Rheinstetten

Rheinstetten

Deutsche Motoballer siegen Rheinstetten (red) - Die deutsche Motoball-Nationalmannschaft hat einen Auftakt nach Maß bei der Europameisterschaft in Mörsch gefeiert. Gegen Weißrussland siegte das Team am Sonntagabend mit 5:0. Bereits am Dienstag steht gegen die Niederlande die Partie an (Foto: Hegmann).

Rheinstetten

Rheinstetten

Motoball: Gelingt die Überraschung? Rheinstetten (red) - Am Wochenende finden die Rückspiele der ersten Runde im Motoball-Pokal statt. Den Auftakt machen am Freitagabend der MSC Taifun Mörsch und der MSC Comet Durmersheim (Hinspiel: 2:1 für Taifun). MBV Budel will gegen Ubstadt-Weiher überraschen (Foto: Vetter).