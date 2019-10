Spitzenkräfte im Schwarzwaldbad

Die Anzahl der Meldungen sowie die Anzahl der Schwimmer sind im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich gestiegen. Darüber hinaus ist es den Machern laut Mitteilung wieder gelungen, Spitzenkräfte ins Bühler Schwarzwaldbad zu locken. Zweifelsfrei gehören hierzu Rianne Rose aus dem hessischen Dillenburg oder Mila Wazner und Lisa Maria Ulsamer von der SGR Karlsruhe, die allesamt erst vor wenigen Wochen Medaillengewinner bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften waren.

Ein kleiner Stimmungsdämpfer bleibt für die Schwimmabteilung, dass die serbische Mannschaft in letzter Minute absagen musste, da sich drei der angemeldeten Schwimmer noch für die Jugend-Europameisterschaften qualifizieren konnten, die zeitgleich im russischen Kasan ausgetragen werden.

Trotz der starken nationalen und internationalen Konkurrenz ist auch der Bühler Cheftrainer Christian Hensel von der Heimstärke seiner Schwimmer überzeugt. Mit Emely Kölmel und Julia Kusserow hat er gleich zwei Schwimmerinnen in seinen Reihen, deren persönliche Bestzeiten über den Veranstaltungsrekorden der jeweiligen Altersklasse liegen. Jedoch ist er auch davon überzeugt, dass die übrige Bühler Wettkampfmannschaft morgen in Bestform an den Start gehen wird. Mit 61 Athleten stellt die ausrichtende Schwimmabteilung des TV Bühl die größte Mannschaft: "Es ist das größte Wettkampfteam, das wir in den vergangenen zehn Jahren am Start hatten. Die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit trägt Früchte", ist Hensel begeistert.

Das Schiedsgericht wird den ersten Wettkampf um 8.30 Uhr anpfeifen. Außer einer einstündigen Mittagspause, die gegen 12.45 Uhr eingeplant ist, wird das Schwimmerbecken im Bühler Schwarzwaldbad bis gegen 18.30 Uhr fest in der Hand der Wettkampfschwimmer sein. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist traditionell die abschließende 8 x 50-Meter-Freistilstaffel, bei der die Mannschaft von Bishop's Stortford als haushoher Favorit ins Rennen geht. Bei einer Steigerung zur Meldezeit um etwas mehr als vier Sekunden könnte sogar der Veranstaltungsrekord aus dem Jahr 2012 ins Wanken geraten.



Da das 27. Internationale Bühler Schwimm-Meeting in diesem Jahr erstmals im Rahmen des "Tag der offenen Tür" stattfindet, der von der Bühler Sportstätten GmbH veranstaltet wird, haben alle Besucher am Wettkampftag freien Zugang zum Schwarzwaldbad, heißt es weiter. Neben einem großen Mittagessen bietet das Schwimmteam allen Besuchern auch eine ausgezeichnete Kuchenauswahl sowie eine große Sondertombola mit fast 400 Preisen an. (red)