"Der Knoten sitzt total locker, ist aber noch nicht geplatzt"

Jena

Kwasniok spricht über neue Runde Jena (red) - Der FC Carl Zeiss Jena war schon mausetot in der dritten Liga - doch dann griff Trainer Lukas Kwasniok in die Trickkiste und bewahrte den Traditonsverein vor dem Abstieg. Im BT-Interview hat sich der 38-Jährige über seine zweite Saison als Jena-Trainer unterhalten (Foto: pr). »

Paris

Michel Platini festgenommen Paris (red) - Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini ist von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen worden. Das bestätigten Justizkreise in Paris. Hintergrund ist laut Medien eine Ermittlung zu der umstrittenen WM-Vergabe nach Katar im Jahr 2010 (Foto: AFP). »

Udine

U 21 startet gegen Dänemark Udine (sid) - 718 Tage nach dem EM-Triumph startet für das neu formierte U-21-Nationalteam am Montag mit der Partie gegen Dänemark in Udine das Unternehmen Titelverteidigung. "Wir haben einfach Bock, dass es jetzt losgeht", sagte Innenverteidiger Jonathan Tah (Foto: dpa). »