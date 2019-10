Nächstes Schützenfest?

Insgesamt acht Testspiele hat der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC in seiner Vorbereitung auf die neue Saison eingeplant. Der dabei einzige Auftritt der Wildparkprofis südlich von Karlsruhe steht am Sonntag (17 Uhr) in Rauental auf dem Programm. Beim Sportfest des aus der A Nord in die Kreisliga B abgestiegenen FV Germania, der 2019 sein 100-jähriges Jubiläum feiert, spielen die Blau-Weißen gegen den SC Durbachtal.

Der südbadische Landesligist und Fusionsverein (TuS Durbach/FC Ebersweier) ist erst an Christi Himmelfahrt im Endspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga Südbaden am FV Weil (1:6) gescheitert. Ganz so leicht wie in ihrem ersten Vorbereitungsspiel, am vergangenen Mittwoch bei dem in der Kreisklasse A spielenden FV Linkenheim (15:0), wird den Blau-Weißen das Toreschießen also wohl nicht fallen. Zumal der SCD in der regulären Spielzeit 2018/19 hinter Meister und Aufsteiger Bühlertal und neben dem SV Sinzheim mit 45 Gegentoren in 30 Spielen die zweitbeste Abwehr stellte.

KSC-Trainer Alois Schwartz wird in Rauental voraussichtlich nach 45 Minuten wieder komplett durchwechseln, um möglichst allen seinen Schützlingen Spielpraxis geben zu können. Sollten alle 23 Feldspieler fit sein, muss allerdings ein Trio pausieren. Weil der in Rastatt geborene Janis Hanek (20), den der KSC gerne verleihen möchte, in Linkenheim, wie Neu-Profi Dominik Kother (19) und Martin Röser (verletzt), nicht zum Einsatz kam, dürfte er in Rauental zum Zuge kommen. Außerdem wird der Karlsruher Cheftrainer den, so FVR-Vorstand Michael Zeitvogel, "etwa 800 bis 1 000 Zuschauern", natürlich wieder alle externen Neuverpflichtungen des KSC vorstellen: Ersatzkeeper Marius Gernsbeck (Hertha BSC), Dirk Carlson und Marco Djuricin (beide GC Zürich), sowie Lukas Fröde (MSV Duisburg) und Stürmer Philipp Hofmann (Eintracht Braunschweig). (fal)