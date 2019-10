Über Mannheim nach Schweden

Koblenz

Koblenz (red) - Fünf Medaillen, davon zwei in Gold, eine in Silber und zwei in Bronze, waren die glanzvolle Edelmetall-Ausbeute der Leichtathleten aus dem Kreis bei den süddeutschen Meisterschaften der U-23-Junioren und der U-16-Jugendlichen in Koblenz (Foto: rawo).

Bühlertal

Bühlertal (red) - Im Bühlertaler Mittelbergstadion kürten die Leichtathleten des Kreises in den aus fünf Disziplinen bestehenden Blockwettkämpfen und den Hürdensprints der Klassen U 14 und U 16 sowie im Fünf- und Dreikampf der Schüler U 12 ihre Kreismeister (Foto: rawo).

Zell am Harmersbach

Zell am Harmersbach (red) - Mit neun Medaillen fiel das Ergebnis der Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den badischen U-16-Meisterschaften in Zell am Harmersbach deutlich geringer aus als im Vorjahr, als 24 Mal Edelmetall abgeräumt werden konnte (Foto: rawo).

Biberach

Biberach (red) - In Biberach fanden die badischen Meisterschaften und die süddeutschen Titelkämpfe im Straßengehen statt. Konkurrenzlos waren dabei die beiden badischen Top-Geher Carl Dohmann vom SCL Heel Baden-Baden und Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal (Foto: rawo).