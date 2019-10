SV 08 setzt auf Talente, Mörsch verliert Qualität

Kuppenheim

Frieböse: "Tolle Runde gespielt" Kuppenheim (rap) - Der SV 08 Kuppenheim hat in der vergangenen Saison abgeliefert und in der Fußball-Verbandsliga einen bärenstarken sechsten Platz sechs belegt. Im BT-Interview erläutert Trainer Matthias Frieböse die Gründe für den Höhenflug und blickt bereits in die Zukunft (Foto: Seiter). » Weitersagen (rap) - Der SV 08 Kuppenheim hat in der vergangenen Saison abgeliefert und in der Fußball-Verbandsliga einen bärenstarken sechsten Platz sechs belegt. Im BT-Interview erläutert Trainer Matthias Frieböse die Gründe für den Höhenflug und blickt bereits in die Zukunft (Foto: Seiter). » - Mehr

Rheinstetten

Motoball: Topspiel in Mörsch Rheinstetten (red) - Nach dem zweiten Platz für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM, kehrt für die Motoballer im Land wieder der Bundesliga-Alltag ein. In der Südliga steht am Freitagabend das Topspiel zwischen Taifun Mörsch und Puma Kuppenheim an (Foto: F. Vetter). » Weitersagen (red) - Nach dem zweiten Platz für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM, kehrt für die Motoballer im Land wieder der Bundesliga-Alltag ein. In der Südliga steht am Freitagabend das Topspiel zwischen Taifun Mörsch und Puma Kuppenheim an (Foto: F. Vetter). » - Mehr

Rheinstetten

Zufrieden mit der Motoball-EM Rheinstetten (red) - "Wir haben zwei Jahre an der Veranstaltung gearbeitet, viel Zeit und Herzblut reingesteckt", sagt der Vorsitzende des MSC Taifun Mörsch, Hans Weber, und zieht ein positives Fazit: "Es war eine tolle Veranstaltung, wir hatten jeden Tag eine super Stimmung (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - "Wir haben zwei Jahre an der Veranstaltung gearbeitet, viel Zeit und Herzblut reingesteckt", sagt der Vorsitzende des MSC Taifun Mörsch, Hans Weber, und zieht ein positives Fazit: "Es war eine tolle Veranstaltung, wir hatten jeden Tag eine super Stimmung (Foto: fuv). » - Mehr

Rennes

Beschwingt ins Viertelfinale Rennes (red) - Im Teambus der deutschen Fußball-Frauen herrschte nach dem souveränen Viertelfinal-Einzug ausgelassene Stimmung. Laut singend und klatschend feierten Spielführerin Alexandra Popp und ihr Team das 3:0 gegen Nigeria, wie auf einem Twitter-Video zu sehen ist (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Im Teambus der deutschen Fußball-Frauen herrschte nach dem souveränen Viertelfinal-Einzug ausgelassene Stimmung. Laut singend und klatschend feierten Spielführerin Alexandra Popp und ihr Team das 3:0 gegen Nigeria, wie auf einem Twitter-Video zu sehen ist (Foto: dpa). » - Mehr