Ladehemmung bei Hitzeschlacht

Rastatt

KSC testet in Rauental Rastatt (red) - Der Karlsruher SC befindet sich bereits in der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Zweiten Bundesliga. Nach dem lockeren Aufgalopp mit dem 15:0-Sieg gegen den FV Linkenheim spielt die Schwartz-Elf am Sonntag in Rauental gegen den SC Durbachtal (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Der Karlsruher SC befindet sich bereits in der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Zweiten Bundesliga. Nach dem lockeren Aufgalopp mit dem 15:0-Sieg gegen den FV Linkenheim spielt die Schwartz-Elf am Sonntag in Rauental gegen den SC Durbachtal (Foto: GES). » - Mehr

Weisenbach

Die Stadionrekorde purzeln Weisenbach (red) - Mit vier neuen Stadionrekorden und deutschen Spitzenleistungen übertraf das Weit- und Dreisprungmeeting der LAG Obere Murg in Weisenbach alle im Vorfeld gestellten Erwartungen. Den Männer-Weitsprung krönte Vize-Europameister Fabian Heinle (Foto: rawo). » Weitersagen (red) - Mit vier neuen Stadionrekorden und deutschen Spitzenleistungen übertraf das Weit- und Dreisprungmeeting der LAG Obere Murg in Weisenbach alle im Vorfeld gestellten Erwartungen. Den Männer-Weitsprung krönte Vize-Europameister Fabian Heinle (Foto: rawo). » - Mehr

Karlsruhe

KSC startet in die Vorbereitung Karlsruhe (red) - Die Vorfreude auf die Zweite Liga am Adenauerring ist groß - vor allem bei den Anhängern des in den vergangenen beiden Spielzeiten nur drittklassigen Karlsruher SC. Deshalb werden zum Vorbereitungsstart am Sonntag (11 Uhr) etliche Zuschauer erwartet (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Die Vorfreude auf die Zweite Liga am Adenauerring ist groß - vor allem bei den Anhängern des in den vergangenen beiden Spielzeiten nur drittklassigen Karlsruher SC. Deshalb werden zum Vorbereitungsstart am Sonntag (11 Uhr) etliche Zuschauer erwartet (Foto: GES). » - Mehr

Jena

Kwasniok spricht über neue Runde Jena (red) - Der FC Carl Zeiss Jena war schon mausetot in der dritten Liga - doch dann griff Trainer Lukas Kwasniok in die Trickkiste und bewahrte den Traditonsverein vor dem Abstieg. Im BT-Interview hat sich der 38-Jährige über seine zweite Saison als Jena-Trainer unterhalten (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Der FC Carl Zeiss Jena war schon mausetot in der dritten Liga - doch dann griff Trainer Lukas Kwasniok in die Trickkiste und bewahrte den Traditonsverein vor dem Abstieg. Im BT-Interview hat sich der 38-Jährige über seine zweite Saison als Jena-Trainer unterhalten (Foto: pr). » - Mehr