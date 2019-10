Aufsteiger Ottersweier setzt auf Heimbilanz und Oberacherner Duo

Gleich um drei Vereine geschrumpft im Vergleich zur Vorsaison ist die Fußball-Landesliga aus mittelbadischer Sicht: Erfreulicherweise hat sich der SV Bühlertal als souveräner Meister nach zwei Jahren Abstinenz wieder in die Verbandsliga verabschiedet. Nicht so erfreulich war dagegen das Ausscheiden der Sportvereinigung Ottenau und des Rastatter SC/DJK als Absteiger. Als frische Gesichter beleben derweil nur die Aufsteiger des FV Ottersweier die Landesliga.

Von dem Sextett ist höchstens dem VfB Bühl eine gute Chance im Vorderfeld einzuräumen. Nach einer starken Debütsaison mit Rang drei und einer nachfolgenden sehr durchwachsenen, die gerade noch auf einem einstelligen Platz endete, darf man gespannt sein, was Übungsleiter Alexander Hassenstein in seiner dritten Spielzeit aus seinen Mannen herausholt. Neuzugang Patrick Holl wird bemüht sein, an seine früheren Leistungen in Sinzheim anknüpfen zu können. Hoffnung macht auch, dass der Afrikaner Fahad Galiwango möglichst ebenso einschlägt wie Darwin Sabando aus Ecuador.

Zweifelhaft bleibt, ob Rot-Weiß Elchesheim nach dem guten Gesamteindruck im ersten Jahr mit Christian Hofmeier auf der Bank nach dem Abgang der langjährigen Führungsfigur Florian Huber weiter im Vorderfeld mitspielen kann. Ein interessanter Neuzugang ist gewiss Dennis Liebsch vom TSV Schwaben Augsburg.

Gute Arbeit hat Spielertrainer Marcel Stern in seinem ersten Jahr beim SV Sinzheim abgeliefert. Trotz vieler personeller Probleme wurde der Klassenerhalt vorzeitig klar gemacht. Und daran hatte Abwehrchef Stern, der zudem im gegnerischen Strafraum mit seinem Torriecher wichtige Punkte sicherte, erheblichen Anteil. Eher untypisch für den traditionell auf den eigenen Nachwuchs setzenden SVS wurden diesmal nicht weniger als acht Akteure von anderen Vereinen verpflichtet.

Bei den restlichen drei Vertretern TSV Loffenau, FV Würmersheim und Aufsteiger FV Ottersweier kann das Ziel nur Klassenerhalt lauten. Loffenau und Würmersheim mussten bis zum (vor)letzten Spieltag der Vorsaison um den Klassenerhalt zittern, ehe das Happy End feststand. Für beide ist die Liga nun kein Neuland mehr.

Dass es beim FV Ottersweier nach dem olympischen Motto immer höher und weiter nach zwei Aufstiegen in Folge gewiss nicht mehr in diesem Stil weitergeht, wird (Spieler-)Trainer Christian Coratella am besten wissen. Er besitzt schließlich ausreichend Verbandsliga- und Landesligaerfahrung als Aktiver, kennt also den Härtegrad, der auf seine Jungs zukommt, wie kein anderer. Mit einigen Kurzeinsätzen kann er dem Team sicher noch weiterhelfen. Die Hoffnungen ruhen aber vor allem auf den bisherigen Oberachernern Leonardo Hocak und Julian Hauer, die im erweiterten Oberliga-Kader eine gute technische und taktische Ausbildung genossen.

SV Sinzheim

Zugänge: Ozughan Kilic (TuS Greffern), Dominic Trapp (SV Sasbachwalden), Dominic Frietsch (SV Weitenung), Marcel Trefzger (SV Weitenung), Elias Matthäi (Offenburger FV), Michael Oser (SV Weitenung), Julian Schmich (FC Varnhalt), Loris Metzmaier (FC Varnhalt), Paul Schopf (eigene Jugend), Istrate Doru- Octavian (eigene Jugend).

Abgänge: Karen Akopjan (FC Varnhalt).

(Spieler)Trainer: Marcel Stern (2. Saison).

Saisonziel: Besser als in der Vorsaison mit Rang neun.

Kadervorstellung: 28. Juli.

FV Ottersweier

Zugänge: Leonardo Hocak (SV Oberachern II), Julian Hauer (SV Oberachern II), Elvis Kovacevic (SV Sinzheim), Patrick Lyra (SC Eisental), Aldin Seranic (VfB Bühl), Florian Metzinger (eigene Jugend), Philipp Jörger (eigene Jugend), Anil Özenc (SV Sinzheim Jugend).

Abgänge: Robin Seifermann (SV Bühlertal), Manuel Kirschner (Karriereende), Florian Weber (Karriereende), Christian Kist (pausiert).

Trainer: Christian Coratella (5. Saison).

Saisonziel: Klassenerhalt.

Kadervorstellung: 27. Juli.

TSV Loffenau

Zugänge: Leon Kull, Aron Grimm (beide eigene Jugend), Marcel Ihle (Rastatter SC/DJK), Simon Trunz (FV Hörden)

Abgänge: Ismail Büyülü (VFB Gaggenau), Dominik Brugger (SV Staufenberg).

Trainer: Patrick Ebener (3.Saison).

Saisonziel: Klassenerhalt.

Kadervorstellung: noch nicht terminiert.

FV Würmersheim

Neuzugänge: Yasin Tasli (SV Oberachern), Bastian Brunner (RW Elchesheim), Artan Sadrija (Bulacher SC), Pascal Herm (Phönix Durmersheim), Marek Kiefer (Phönix Durmersheim).

Abgänge: Tobias Klausmann (SV Au am Rhein), Florian Kleinschmidt (FV Ötigheim), Sven Hanf (FV Muggensturm), Ferdinand Werthwein (Karriereende), Senied Omerovic (FV Malsch).

Trainer: Manuel Jung (3. Saison).

Saisonziel: Klassenerhalt.

Kadervorstellung: 7. Juli.

Rot-Weiß Elchesheim

Zugänge: Dennis Liebsch (TSV Schwaben Augsburg), Hakki Nuri Tasli (SV Kuppenheim), Lukas Frisch FV Ottersdorf), Christian Becker (FV Muggensturm), Fabian Vandamme (Phönix Durmersheim). Luca Bechler (FV Muggensturm), Joris Gugnon (Phönix Durmersheim), Jason Oberle (SV Sinzheim), Paul Kastner (eigene Jugend).

Abgänge: Bastian Brunner (Würmersheim), David Zink (FV Ötigheim), Florian Huber, Thomas Djuricin, Adolf Javorek (alle SV Staufenberg), Daniel Merly FC Gernsbach, Baumann Christopher (Forchheim), Roberto Riili (Würmersheim), Chiddibier Boulafie (Rastatter SC/DJK), Ferdi Özcan (FC Gernsbach), Melvin Güler (VFB Gaggenau).

Trainer: Christian Hofmeier (2. Saison).

Saisonziel: vorderes Mittelfeld.

Kadervorstellung: 18. Juli.

VfB Bühl

Zugänge: Patrick Holl (SV Kuppenheim)), Denis Golly (FC Ottenhöfen), Fahad Galiwango (Uganda), Steffen Hassler, (bereits zur Winterpause aus Rohrbach), Timo Franzoni (bereits zur Winterpause vom SV Sasbach), Art Shala, Jannik Steurer, Armin Ceman, Ulfet Jahja, Eric Pech (alle eigene Jugend).

Abgänge: Jakob Groll (Sasbach), Ali Büyükasik (VfB Unzhurst), Yusuf Büyükasik, Steven Knosp (beide VfB Unzhurst).

Trainer: Alexander Hassenstein (3. Saison)

Saisonziel: obere Tabellenhälfte.

Kadervorstellung: 14. Juli.