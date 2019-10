Baumgarten hofft auf Hintertürchen

Bühl

Schwimm-Meeting in Bühl Bühl (red) - Beim 27. Internationalen Bühler Schwimm-Meeting, das am Samstag im Schwarzwaldbad ausgetragen wird, gehen 428 Sportler an den Start, davon fast 130 aus dem Ausland. Die Schwimmabteilung des TVB nimmt mit 61 Athleten teil und stellt das größte Team (Foto: TVB).

Dortmund

Bühler Schwimmer erfolgreich Dortmund (red) - Nach den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin, bei denen das Schwimmteam TV Bühl ebenfalls vertreten war, fanden am zurückliegenden Wochenende die nationalen Mehrkampfmeisterschaften als eigenständige Veranstaltung in Dortmund statt (Foto: TVB).

Karlsruhe

TVB-Schwimmer triumphieren Karlsruhe (red) - Gleich zwei Wochenenden in Folge sprangen die Starter des Schwimmteams TV Bühl ins kühle Nass der Freibäder, um reichlich Edelmetall aus den Pools zu fischen. So gewannen die Athleten insgesamt 45 Mal Gold, 51 Mal Silber und 38 Mal Bronze (Foto: Archiv).