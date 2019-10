Stützpunktschwimmer dominieren Meeting in Bühl

Sportlich gesehen drückten die Schwimmer vom Stützpunkt in Karlsruhe Süddeutschlands größter eintägiger Schwimmveranstaltung den Stempel auf. Mit 40 Goldmedaillen konnten sie den Medaillenspiegel deutlich vor den Schwimmern aus dem schweizerischen Baar und dem heimischen TV Bühl gewinnen. Insgesamt kämpften fast 430 Sportler aus 21 Vereinen um das begehrte Edelmetall. Die elf Veranstaltungsrekorde, die in verschiedenen Altersklassen erzielt wurden, zeugten einmal mehr von der nationalen und internationalen Klasse, die im Schwarzwaldbad am Start war, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Mit jeweils zwei Rekorden waren hier die deutsche Jahrgangsmeisterin über 50 Meter Freistil, Rianne Rose aus dem hessischen Dillenburg, Lisa-Maria Ulsamer aus Karlsruhe und Henry Baker vom englischen Bishop's Stortford Swimming-Club am erfolgreichsten. Rose seigerte die bisherigen Bestmarken über 50 und 100 Meter Schmetterling, Ulsamer über 50 und 100 Brust, Baker war über 50 und 100 Meter Freistil schneller als alle Schwimmer seiner Altersklasse zuvor in der Meetinggeschichte. Den Ehrenpreis vom Präsidenten des Badischen Sportbundes konnten die Frauen des heimischen TV Bühl gewinnen. Sie siegten in der 4 x 50-Meter-Lagen-Staffel deutlich vor Bishop's Stortford. Bei den Männern war das Team von der Insel aber nicht zu schlagen und sicherte sich den Ehrenpreis vor den Schwimmern aus Karlsruhe. Ebenfalls als Sieger ging das Team aus Bishop's Stortford bei der abschließenden 8 x 50-Meter-Freistil-Staffel hervor. Der Meeting-Rekord wurde zwar verfehlt, die Endzeit von 3:38,99 Minuten gehörte dennoch zu den Topzeiten der vergangenen Jahre. Die zweitplatzierte Mannschaft aus Bühl kam mit über zehn Sekunden Abstand ins Ziel. Auch das sprach für die große Klasse des englischen Teams.

Bei den Einzelrennen waren gerade die weiblichen Schwimmerinnen des Bühler Cheftrainers Christian Hensel besonders erfolgreich: So konnten durch die Siege von Emely Kölmel (50 Meter Brust), Nathalie Gutheil (100 Meter Kraul) und Julia Kusserow (50 Meter Rücken) gleich drei der acht weiblichen Tagesbestleistungen in Bühler Hand bleiben.

Größtes Eintages-Event





in Süddeutschland



Mit fast 2 000 Einzel- und Staffelmeldungen konnte sich Bühls traditionsreiche internationale Schwimmveranstaltung im dritten Jahr in Folge als größtes Events dieser Art in Süddeutschland behaupten. Abteilungsleiter Patrick Hensel blickt daher gemeinsam mit Organisationschefin Andrea Müller und Cheftrainer Christian Hensel sehr zufrieden auf den Heimwettkampf in Bühl zurück. (red)