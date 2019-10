Erfolg gegen Mörsch: Puma behält weiße Weste

Der siebte Spieltag in der Motoball-Bundesliga Süd hatte es in sich: Am Freitag gewann Puma Kuppenheim das Spitzenspiel beim MSC Taifun. Der MSC Philippsburg entschied indes das "Sechs-Punkte-Spiel" um die Playoff-Teilnahme gegen Budel klar für sich, zudem deklassierte Ubstadt-Weiher den MSC Malsch mehr als deutlich.

Es war der erwartet spannende Schlagabtausch im Erwin-Schöffel-Stadion zwischen Mörsch und Kuppenheim. Am Ende konnte der Tabellenführer vor den rund 250 Zuschauern alle drei Punkte durch den am Ende verdienten 4:2-Sieg entführen. Die Pumas nahmen das Geschehen sofort in die Hand und führten im ersten Viertel durch Tore von Max (8.) und Jannis Schmitt (13.) schnell mit 2:0. Taifun kämpfte sich zurück und konnte in der 18. Minute durch Patrick Palach verkürzen. Im zweiten Viertel erhöhte Jannis Schmitt in der 34. Minute auf 3:1. Der Goalgetter war es auch, der in der 53. Minute mit seinem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung sorgte. Palach gelang zwar in der 68. Minute noch das 2:4 aus Sicht der Gastgeber, mehr war aber für den deutschen Meister an diesem Abend nicht drin. Während der MSC Taifun die zweite Saisonniederlage einstecken musste, behielt der MSC Puma seine blütenweiße Weste und bleibt souveräner Tabellenführer der Südliga.

Rund 100 Zuschauer sahen am späten Samstagnachmittag das "Sechs-Punkte-Spiel" zwischen dem Philippsburg und Budel. Am Ende konnte sich die Gastgeber über einen 10:3-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz freuen. Sven Zoll brachte mit einem Doppelschlag (1. und 6. Minute) die Hausherren mit 2:0 nach vorne. Jan Zoll erhöhte 3:0 (9.).

Zoll zerlegt





MBV Budel



Budel wirkte aufgrund der Angriffswucht der Philippsburger überrascht und musste sich erst ordnen, so konnte Jan Zoll auf 4:0 erhöhen (25.). Miel Looijmans verkürzte zwei Minuten später für Budel. Allerdings stellte Zoll im Gegenzug den alten Abstand wieder her. Nach der Halbzeit blieben die Gastgeber weiter am Drücker. Erneut Zoll erhöhte auf 6:1 (46.), Nick Evers verkürzte für Budel (51:9, ehe wiederum Zoll fünf Minuten später für das 7:2 sorgte. Sergej Karst erhöhte sogar noch auf 8:2 (60.). Im letzten Viertel machte dann der starke Jan Zoll mit einem Doppelschlag (73., 76.) alles klar. "Der Sieg war natürlich sehr wichtig für uns und unseren weiteren Weg in Richtung Playoffs", freute sich Zoll.

200 Zuschauer sahen sage und schreibe 32 Tore in der Motoball-Arena zu Ubstadt-Weiher. Die Spargelstädter feierten gegen den MSC Malsch ein Schützenfest und gewannen mit 32:0. Dabei spielten die Hausherren ohne den gesperrten Jens Kehrer sowie Marco Weis und Kevin Gerber. Nach dem ersten Viertel stand es durch Tore von Kevin Fröhlich (3), Lucca Böser (2) und Dominik Hassis 6:0 für die Hausherren. Bis zur Halbzeit erhöhten Dennis Ring (2), Fröhlich und Hassis auf 10:0. Nach dem Wechsel brachen dann bei den überforderten Gästen alle Dämme. Nach dem dritten Viertel stand es durch Tore von Fröhlich (4), Böser (3), Hassis (3), Ring und Holger Gleie 22:0. Für den 32:0-Endstand sorgten Hassis (4), Fröhlich (3), Gleie (2) und Ring. (tm)