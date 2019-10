Vor allem der Nachwuchs überzeugt

Baden-Baden

Ottersweier setzt auf SVO-Duo Baden-Baden (red) - Im Vergleich zur Vorsaison ist die Fußball-Landesliga um drei Bezirksvereine geschrumpft. Neu dabei ist der FV Ottersweier. Der Aufsteiger setzt beim Abenteuer Landesliga vor allem auf zwei Neuzugänge aus dem Oberliga-Kader des SV Oberachern (Foto: toto).

Mannheim

Kreisathleten wollen zur U-20-EM Mannheim (red) - Zwei Hochkaräter stehen am Wochenende im Terminplan der Leichtathleten: In St. Wendel finden die süddeutschen Meisterschaften statt und in Mannheim kämpfen die besten deutschen U-20-Talente um die Tickets zur U-20-Europameisterschaft (Foto: Archiv).

Koblenz

Medaillen für Leichtathleten Koblenz (red) - Fünf Medaillen, davon zwei in Gold, eine in Silber und zwei in Bronze, waren die glanzvolle Edelmetall-Ausbeute der Leichtathleten aus dem Kreis bei den süddeutschen Meisterschaften der U-23-Junioren und der U-16-Jugendlichen in Koblenz (Foto: rawo).

Minsk

Auftakt der Europaspiele Minsk (sid) - In Minsk werden am Freitag die 2. Europaspiele eröffnet. Bei der Veranstaltung schicken die 50 Nationalen Olympischen Komitees 3 676 Athleten (Foto: dpa) an den Start. In 15 Sportarten, 13 davon olympisch, geht es teils um EM-Titel, teils um Olympia-Qualifikationsplätze.