Fünfmal Edelmetall, aber kein Titel

Am ersten Wettkampftag holte sich U-18-Speerwerfer Jonathan Bertele (TV Bühlertal) die Vizemeisterschaft. Er kam allerdings schwer in den Wettkampf hinein, lag nach Weiten knapp über 51 Meter bis zum letzten Durchgang auf Platz vier. Doch im sechsten Versuch steigerte er sich auf 52,98 Meter und holte hinter Robin Fischer (Seligenstadt; 54,38) Silber. Ebenfalls zur Vizemeisterschaft kam die Bühlerin Sophia Seiter (LGR Karlsruhe) über 1 500 Meter der Mädchen U 18. In einem spannenden Finale lief sie in 4:46,11 Minuten auf Rang zwei und verhinderte einen Dreifacherfolg der Hessinnen.

Trotz Bestleistung von 42,94 Metern reichte es für U-18-Diskuswerferin Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) ebenfalls nicht für den Titel. Mit 41,29 Metern setzte sie sich gleich im ersten Durchgang an die Spitze des Feldes. In Runde fünf steigerte sie sich auf ihre Bestweite, doch Hanna Kaiser (Bernkastel/Wittlich) toppte die Weite mit 43,98 Meter. Kobialka ließ zwar im letzten Versuch noch 42,83 Meter folgen, doch konnte sie nicht mehr an der Rheinländerin vorbeiziehen. Beim anschließenden Kugelstoßen war dann die Luft raus. Es reichte nur noch für 12,72 Meter und Platz neun für die Iffezheimerin.

Hammerwerfer



gehen leer aus



Als Favorit mit 14,11 Metern angereist, musste sich auch U-18-Dreispringer Lars Lawo (SR Yburg Steinbach) mit Rang zwei zufriedengeben. Mit 13,76 Metern erzielte er sein bestes Ergebnis im letzten Durchgang, nachdem er den Wettkampf mit 13,74 begonnen hatte. Für einen 14-Meter-Sprung reichte es in St. Wendel nicht. So kam der Hesse Julius Franzen (Gießen-Wieseck) mit 13,84 Metern zum Sieg. Lawos Vereinskameradin Hannah Altmann ging in der gleichen Disziplin an den Start. Sie kam mit 11,32 Metern bis auf sechs Zentimeter an ihre Bestweite heran und wurde dafür mit der Bronzemedaille belohnt.

Keine Medaille gab es dagegen für die Hammerwerfer aus dem Murgtal. Bastin Wörner (LAG Obere Murg) belegte als Bester mit 56,09 Metern den vierten Platz. Seine Vereinskameraden Tim Stösser (54,27) und Simon Krieg (51,62) belegten die Plätze fünf und sechs. Kevin Weiß (TV Gernsbach; 49,64) wurde Siebter, Timo Mungenast (LAG; 42,10) Neunter. Bei den Jugendlichen U 18 landete Aaron Schalamon (LAG) mit 43,78 Metern auf Platz sieben. Michael Schnepf (VFB Gaggenau) kam bei den Männern über 400 Meter Hürden in 55,63 Sekunden auf den beachtlichen fünften Platz. Über 800 Meter der Mädchen U 18 belegte Lisa Merkel (SR Yburg Steinbach) in 2:22,64 Minuten den achten Rang. In der Wertung der Frauen über diese Strecke erreichten die Zwillinge Ester (2:17,10 Min.) und Felizitas Müller (2:18,82), die für die TS Ottersdorf an den Start gehen, die Plätze neun und zwölf. (rawo)