Besonnen allen Stürmen getrotzt

In der Iffezheimer Festhalle schließt sich ein Kreis. Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren hat Dieter Klein nach einer ziemlich turbulenten Versammlung das Amt des Vorsitzenden des Fußballbezirks Baden-Baden übernommen. Nach einem Jahrzehnt an vorderster Front stellt sich der ruhige, stets unaufgeregte Pfälzer nicht mehr zur Wahl für den exponierten Posten. Es ist das Ende einer Ära.

"Bisher ist noch alles wie gehabt", sagt der in Grauelsbaum wohnende Funktionär in gewohnt besonnener Manier über seinen eigenen Gemütszustand. Von besonderer Aufregung also noch keine Spur - trotz des einschneidenden Ereignisses. Das passt zum 69-Jährigen. Als "sachlich, ruhig und kompetent" bezeichnen Weggefährten den Bezirksvorsitzenden, der schon seit nahezu 30 Jahren ununterbrochen Ehrenämter im Fußball bekleidet hat.

Im Jahr 1991 begann Kleins Funktionärslaufbahn als Jugendleiter beim FC Lichtenau, sieben Jahre später machte er sich als Staffelleiter verdient, ehe er 2007 als Bezirksjugendwart erstmals besonders im Fokus stand. Wiederum zwei Jahre später wurde Klein in Bietigheim zum "Bezirksfürsten" erkoren - ein Amt, das er nach eigenem Bekunden eigentlich gar nicht haben wollte. Einige Vereine hatten ihn im Vorfeld angesprochen, ob er nicht kandidieren wolle. Klein verneinte - auch, als er am Bezirkstag von Vereinsvertretern konkret ins Spiel gebracht wurde. Er berichtete von ominösen Anrufen und gar von einem anonymen Drohbrief im Vorfeld. Als der vom Bezirksfußballausschuss (BFA) auserkorene Kandidat Peter Baumgartner aber bei den Clubs durchfiel, trat Klein dennoch an - und setzte sich gegen den Muggensturmer Kontrahenten durch.

Die weiteren Jahre der Amtszeit des dreifachen Familienvaters verliefen insgesamt ruhiger, auch wenn dem obersten Ballfunktionär im Bezirk immer mal wieder der Wind ins Gesicht blies. Etwa vor und während des Bezirkstags 2015 in Waldprechtsweier. Damals brodelte es an der Basis, weil dem Bezirk Baden-Baden nach der vom Verband äußerst unglücklich umgesetzten Fusion des Lahrer FV und der Spvgg Lahr erhebliche Nachteile drohten. Oder ein Jahr später als sich ein ausgefallenes und später fälschlicherweise neu angesetztes Kreisligaspiel zwischen Bietigheim und der Mörscher Reserve zu einer regelrechten Bezirksposse entwickelte, in deren Verlauf die Mitglieder des BFA nicht immer die glücklichste Figur abgegeben haben.

Klein, der für sich selbst schon beim Amtsantritt entschieden hatte, dass nach spätestens zehn Jahren an der Bezirksspitze Schluss sein soll, hat alle Stürme ausgehalten und in den meisten Fällen Lösungen gefunden. Das gilt etwa für die mangels Masse lange Zeit einigermaßen prekäre Lage bei der Staffeleinteilung in den B-Klassen. Transparent und unter Einbeziehung der betroffenen Vereine wurde ein gangbarer Weg gefunden, für den Klein von den Vereinen berechtigterweise gelobt wurde. Wenngleich das Prozedere in der neuen Runde etwas modifiziert werden wird, Stichwort: einfache Vorrunde, dafür Rückrunde mit Hin- und Rückspiel.

Klein selbst hat für sich noch kein Fazit seiner Amtsperiode gezogen: "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das kommt erst, wenn auch wirklich Schluss ist." Nach dem Wochenende wird dann irgendwann Zeit dafür sein. Schon jetzt ist aber klar, dass sich Dieter Klein für den Fußballbezirk verdient gemacht hat. Es ist durchaus damit zu rechnen, dass es ihm die Vereine morgen in besonderer Art und Weise danken werden. Klein wird sich mit Sicherheit über die Anerkennung freuen, sowie es seine Art ist - ruhig und besonnen.