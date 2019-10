Vito Voncina kandidiert für Bezirksamt Von Moritz Hirn In Vito Voncinas Brust schlagen zwei Herzen: Seit ziemlich genau zehn Jahren steht der Rotenfelser an der Spitze des Jugendausschusses des Fußballbezirks Baden-Baden. Und genau diesen Job würde der 53-Jährige eigentlich nicht ungern weitermachen, im Jugendbereich kennt er sich bestens aus, hat über die Jahre viele Kontakte aufgebaut, fühlt sich entsprechend wohl. Als mit einigen Meriten dekorierter Jugendwart und stellvertretender Bezirksvorsitzender gilt der Murgtäler allerdings auch als natürlicher Nachfolger von Dieter Klein, der schon vor längerer Zeit angekündigt hatte, nicht mehr als Bezirksvorsitzender kandidieren zu wollen. Und so wird Voncina morgen tatsächlich in Iffezheim für das höchste Amt im hiesigen Bezirk kandidieren: "Ich gehe in den Ring", sagte der Funktionär im BT-Gespräch. Ausschlaggebend für seine Kandidatur war laut Voncina, dessen Funktionärskarriere auf Bezirksebene als Staffelleiter begonnen hatte, der einstimmige Rückhalt im Bezirksfußballausschuss. Dessen Mitglieder hätten sich unisono für ihn als Nachfolger von Klein als Bezirksboss ausgesprochen. Das heißt allerdings nicht, dass er am Samstag dann auch automatisch gewählt wird. Das weiß Voncina natürlich, dafür ist er schon zu lange im Funktionärsgeschäft. Gerüchteweise hat der amtierende Bezirksjugendwart immer mal Namen von Personen gehört, die ihren Hut in den Ring schmeißen könnten. Zudem ist Voncina bewusst, dass es zwei, drei Vereinsvertreter gibt, "die nicht mit mir konform gehen". In der Tat regt sich mancherorts Widerstand gegen den Funktionär. Nach BT-Informationen dürften mehrere Vereine mindestens einen Gegenkandidaten vorschlagen. Insider: Widerstand "nicht nur minimal" Ein Szenekenner will wissen, dass der Gegenwind für Voncina an der Basis "nicht nur minimal" ist. Doch davon lässt sich der 53-Jährige allerdings nicht beunruhigen. Sollte ein anderer Kandidat das Visier hochklappen, "dann ist das halt so", sagt Voncina, "es kommt, wie es kommt."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben