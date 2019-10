Bühlertäler Futterer macht kurzen Prozess Beim Senior-Cup der Karateka in Calw gehen traditionsgemäß ausschließlich reife Karateka ab 30 Jahren an den Start. Gekämpft wird in verschiedenen Gürtel- und Altersklassen. 147 Karateka aus Baden-Württemberg, der Schweiz, Hessen, Saarland, Bayern und Nordrhein-Westfalen reisten nach Calw, um sich mit der Konkurrenz zu messen. Vom Budo-Kai Bühlertal ging nur Dominique Futterer an den Start. Cheftrainer Kurt Weingand ließ es sich nicht nehmen, seinen Meisterschüler persönlich zu begleiten und zu betreuen. Futterer knüpfte schon in der ersten Runde an seine Erfolgsbilanz dieses Jahres an und unterstrich mit seinen starken Kampfaktionen in der Disziplin Kumite seine Siegesambitionen. Er sicherte sich diszipliniert mit Siegen Runde für Runde den Einzug ins Finale. "Man konnte das Feuer der Begeisterung in Dominiques Augen sehen", meinte Abteilungsleiter Weingand pathetisch. Mit spektakulären Kombinationen aus Fege- und Beintechniken wusste sein Schützlinge die unparteiischen Kampfrichter zu überzeugen und wurde mehrfach mit dem vollen Punkt "Ippon" belohnt. Somit beendete der starke Kämpfer die Vorrunde, den Halbfinal- und auch Finalkampf vorzeitig zu seinen Gunsten beenden. Der erste Platz in der Altersklasse 30 bis 39 Jahre bei den DAN-Trägern (Schwarzgurte) ging somit klar an den Bühlertäler. Weingand zeigte sich begeistert von dem ausgefeilten technischen Repertoire seines Schützlings: "Dominiques Kämpfe waren das Highlight." (red)

