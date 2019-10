KSC holt Grozurek Lange hat der Karlsruher SC nach einem schnellen, torgefährlichen Außenbahnspieler gesucht. Wunschkandidat Merveille Biankadi konnte nicht verpflichtet werden, da die Badener nicht in der Lage und auch nicht gewillt waren, die von Hansa Rostock geforderte Ablöse von rund einer halben Million Euro zu bezahlen. Nun sind die Karlsruher anderweitig fündig geworden: Lukas Grozurek wird in den Wildpark kommen. Der 188 Zentimeter große, schnelle und technisch versierte Österreicher kann Links- und Rechtsaußen spielen. Grozurek wird von Sturm Graz, wo er bis 2021 unter Vertrag steht, für die nächste Saison an den Zweitligaaufsteiger ausgeliehen. Vergangenen Dienstag nahm der KSC erstmals zu Grozurek Kontakt auf, schon drei Tage später war der Deal wohl perfekt. Der Stürmer kam in der abgelaufenen Spielrunde bei SK Sturm Graz auf 26 Einsätze, erzielte dabei fünf Tore und bereitete zwei Treffer vor. Der 27-Jährige Außenbahnspieler gilt als fußballerisch stark und vielseitig. Im Angriff ist er auf jeder Position einsetzbar. Allerdings haftet ihm ein wenig das Image an, hin und wieder ein "schlampiges Genie" zu sein. Mit Grozurek könnte der KSC taktisch variabler agieren, könnte auch in einem 4-3-3- System spielen. Mit der Verpflichtung des Österreichers sind die Transferaktivitäten der Karlsruher fürs erste abgeschlossen. (pepu )

