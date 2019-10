Den Heimvorteil ausgespielt

Am Renntag hofften die Bühlertäler Racer dann, ihren Heimvorteil auszuspielen, was nicht jedem gelang. Alle kämpften mit harten Bandagen. Bei den Sieben- und Achtjährigen waren es drei Fahrer, die ihren Gegnern das Fürchten lehrten. Johnny Wurz machte nach starken Vorläufen den Tagessieg klar. Dicht gefolgt wurde er vom Rookie Lennox Müller.

Eine Altersklasse darüber startete Lukas Rabe. Mit vorderen Plätzen in den Vorläufen sicherte auch er sich problemlos den Einzug ins Finale, in dem er Fünfter wurde. Bei den Elf- bis Zwölfjährigen standen Christoph Stahl und Linus Bross am Startgate. Bross verpasste den Einzug ins Finale knapp. Stahl wurd e Fünfter. Mit Moritz Kanneberger stürzte sich ein weiterer Rookie ins Renngeschehen. In der Klasse 13 bis 14 Jahre dominierte er die Vorläufe. Er beendete seinen ersten Renneinsatz im Finale an ebenso dritter Stelle wie Keneth Schenkel.

In der Cruiserklasse starteten drei Bühlertälerinnen. Carmen Schenkel und Isabel Fährmann wurden von Inga Rabe begleitet. Für Rabe war der Renntag sturzbedingt früh beendet. Fährmann verpasste den Finaleinzug knapp, Schenkel wurde Fünfte.

Bei den Lizenzmädels der Elf- und Zwölfjährigen kämpften Mia Fährmann und Klara Bahrmann um die begehrten Podestplätze. Die beiden lieferten sich einen beherzten Kampf, letztlich beendeten sie das Rennen punkt- und zeitgleich gemeinsam als Dritte. Elisa Fährmann gab in der Lizenzklasse der 13- und 14-Jährigen ebenfalls eine gute Figur ab. Technisch sauber, schnell und mit der entscheidenden Power auch auf den letzten Metern zeigte sie den anderen Mädels zumeist das Hinterrad. Trotz Sturz im ersten Lauf belegte sie den zweiten Platz. Xenia Schenkel und Laura Peter mussten sich auch gegen männliche Fahrer behaupten. Schenkel nutzte den Vorteil auf ihrer Heimstrecke aus und wurde mit dem Tagessieg samt Pokal belohnt. Peter folgte auf Rang zwei. (red)