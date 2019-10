Klassenerhalt als oberstes Gebot

Der Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga ist das erklärte Ziel des FV Germania Würmersheim für die kommende Runde. Gestern stellte der Club seine neuen Spieler vor. Der Vereinsvorsitzende Wolfgang Bader nannte den elften Platz in der ersten Landesligasaison der Vereinsgeschichte passabel. Wenn es etwas höher hinaus ginge, wäre es natürlich gut, so Bader.

Auch für den Trainer der ersten Mannschaft, Manuel Jung, ist der Verbleib in der Landesliga oberstes Gebot. Dank eines kleinen, qualitativ starken Kaders sieht Jung gute Voraussetzungen hierfür. Ein kleiner Kader bedeute jedoch auch, dass verletzungstechnisch nicht viel passieren dürfe, betonte Jung bei der Kadervorstellung. Die jetzt verpflichteten Spieler bekämen eventuell auch noch Verstärkung.

"Wir haben uns auf den Positionen, auf denen Bedarf bestand, verstärkt", fasst Jung die Personalauswahl zusammen. Zu den Neuzugängen zählt Coach Jung auch Roberto Riili, obwohl er in der vergangenen Rückrunde bereits sechsmal für die Germania gespielt und dabei insgesamt sechs Tore geschossen hat. Vom SV Oberachern kommt der offensive Mittelfeldspieler Yasin Tasli. Von dem beim Karlsruher SC ausgebildeten 19-Jährigen erwarte er sich sehr viel, so Jung. Er sehe da viel Qualität, Tasli müsse man aber auch noch Zeit zur Entwicklung geben. Mit dem Rückkehrer Bastian Brunner habe der FV nun einen der besten Torleute der Landesliga zwischen den Pfosten. Als dritten Keeper verpflichtete Würmersheim Mehmet Özkul, der Landesligaerfahrung in Bremen sammeln konnte. Artan Sadrija wurde für die zweite Mannschaft verpflichtet.

Vom FC Phönix Durmersheim kommen Pascal Herm und Marek Kiefer, die Coach Jung als Ergänzungsspieler für das Mittelfeld einstuft und die zunächst in der "Zweiten" spielen werden. Aus eben dieser Reserve haben der defensive Mittelfeldakteur Jakob Voß und Mittelfeld-Allrounder Jan Koglin der den Sprung in den Landesliga-Kader schaffte.

In der ersten Mannschaft werden außerdem Rafael Schorpp im Tor, Manuel Bauer, Lukas Dreher, Daniel Kölmel, Stefan Ochs und Marcel Roth spielen. Das Mittelfeld bilden Roman Balke, Vincent Hettel, Thomas Pillep, Niolas Rauch, Kersten Stolz, David Voß, Sascha Wehrle und Burak Yildirim. Für möglichst viele Tore sollen Marius Czaikowski, Ruben Wessbecher, Yannick Wilke und Ruben Müller sorgen. (fuv)

Neuzugänge: Yasin Tasli (SV Oberachern), Bastian Brunner (RW Elchesheim), Artan Sadrija (Bulacher SC), Pascal Herm (Phönix Durmersheim), Marek Kiefer (Phönix Durmersheim), Mehmet Özkul (reaktiviert)

Abgänge: Tobias Klausmann (SV Au am Rhein), Florian Kleinschmidt (FV Ötigheim), Sven Hanf (FV Muggensturm), Ferdinand Werthwein (Karriereende), Senid Omerovic (FV Malsch).

Trainer: Manuel Jung (3. Saison).