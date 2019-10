Zwei Neue für Baden Rhinos

Die Kaderplanungen nehmen im Spargeldorf langsam Formen an. Während der Großteil der alten Mannschaft auch in der neuen Saison das Trikot der Baden Rhinos überstreifen wird, haben bereits zwei Neuzugänge - beides gebürtige Mannheimer - beim Hügelsheimer Eishockey-Regionalligisten unterschrieben. Simon Klemmer von den Ratinger Ice Aliens genoss ebenso wie Mirco Majewski bei den Jungadlern Mannheim eine hervorragende Ausbildung.

Während Klemmer den Weg über die Düsseldorfer EG nach Ratingen in die Regionalliga-West ging und dort mit 37 Scorerpunkten in 38 Spielen überzeugte, trat Majewski ausbildungsbedingt zuletzt sportlich kürzer und schnürte die Schlittschuhe für die Maddogs Mannheim. Mit dem Abschluss in der Tasche sucht Majewski nun bei den Rhinos eine neue Herausforderung. Beide Spieler freuen sich laut Vereinshomepage auf die neue Saison. Trainer Richard Drewniak sieht in den Neuzugängen nicht nur den kontinuierlichen Schritt der Verjüngung, sondern verspricht sich auch eine Verstärkung seines Teams.

Bauen kann Drewniak weiterhin auf Winterzugang Martin Vachal. Der Tscheche hat sich in Hügelsheim gut eingelebt und für die nächste Saison trotz einiger höherklassiger Angebote verlängert. Ob die zweite Ausländerposition weiterhin durch Graham Brulotte besetzt wird, soll sich im Laufe des Juli entscheiden. Sowohl der ESC als auch Brulotte sind an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. Familiäre Gründe schieben eine endgültige Entscheidung allerdings noch auf. (ndm)