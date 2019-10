Aus China auf die Hornisgrinde



Genau diese Eigenheiten sind es, die Stoff für Erzählungen bieten, die die Teilnehmer bei Marathonläufen rund um den Globus von ihren Abenteuern mitbringen. So kommt es auch immer wieder vor, dass sich vom Marathonvirus infizierte Zeitgenossen zusätzlich auch noch vom Reisefieber anstecken lassen. Marathonreisen boomen schon seit einigen Jahren, es gibt spezialisierte Veranstalter die Pauschalreisen zu fast allen großen Events auf dem Globus anbieten.

Seit vier Jahren mit Lauffieber infiziert

Auch wenn der vom TV Bühlertal veranstaltete Hornisgrinde-Marathon einer der Traditionsläufe in Deutschland ist, so sucht man ihn in den Katalogen der Pauschalreiseanbieter jedoch meist vergeblich. Nichtsdestotrotz finden immer wieder Teilnehmer aus weit entfernten Ländern ihren Weg zur Hundseck. So hat sich in diesem Jahr auch die 30-jährige Chinesin Hang An angekündigt, um am kommenden Sonntag beim 47. Schöck Hornisgrinde-Marathon an den Start zu gehen.

Vor rund vier Jahren hat Hang An mit dem Laufen begonnen. Wie so oft mit dem Ziel, Gewicht zu verlieren. Irgendwann wird das Training dann zur Routine und plötzlich merkt man, dass man gar nicht mehr ohne will und kann. Mittlerweile ist auch Hang An dem Marathonfieber verfallen und hat bei über 40 Wettbewerben über die traditionelle Distanz sowie bei Ultraläufen das Ziel erreicht. Beim TV Bühlertal freut man sich über solchen, oft unerwarteten Besuch aus der ganzen Welt. Ganz nach dem Motto des TVB "Laufen bei Freunden" ist jeder willkommen und kann ein Teil des Ganzen sein - ob Spitzenläufer, Einsteiger oder auch Sportler mit Handicap.

Weitere Wettbewerbe im Programm

Neben der klassischen Strecke über 42 Kilometer, steht am Wochenende ein Halbmarathon, ein Volkslauf über elf Kilometer sowie ein Schülerlauf über 1 000 Meter auf dem Programm. Alle Teilnehmer werden in diesem Jahr wieder gemeinsam ihren Beitrag zum Spendenlauf "Rund um den Globus" leisten. Jeden gelaufenen Kilometer wird der TV Bühlertal mit fünf Cent "vergolden". Die so erlaufene Summe wird als Spende an die Sportförderung der Lebenshilfe der Region Baden-Baden/Bühl/Achern gehen. (red)

Anmeldung sowie alle weiteren Informationen unter:

www.tv-buehlertal.de