Drei Goldmedaillen für Baumgarten

Die Werfer holten mit 17 Medaillen wieder einmal den Löwenanteil an Edelmetall. Bei der weiblichen Jugend U 20 gingen jeweils Gold und Silber mit Kugel und Diskus in den Kreis Rastatt. Antonia Seydel (SR Yburg Steinbach) holte sich zuerst den Titel im Kugelstoßen mit 13,15 Metern vor ihrer Vereinskameradin Josefa Metzinger (12,61 Meter) und anschließend auch den Sieg beim Diskuswerfen mit 38,01 Metern vor Celina Feuerer (TV Iffezheim; 31,89). Ebenfalls als Doppelsiegerin glänzte Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) in der Klasse U 18. Mit 43,28 Metern steigerte sie ihre erst eine Woche alte Diskus-Bestmarke erneut. Zuvor hatte sie schon souverän mit 13,74 Metern auch das Kugelstoßen gewonnen.

Immer für Medaillen gut sind die Hammerwerfer aus dem Murgtal. Im Wettkampf der Männer gingen die ersten sieben Plätze ins Kreisgebiet. Gold holte sich Bastin Wörner (LAG Obere Murg) mit 55,82 Metern vor seinen Vereinskameraden Tim Stösser (53,10) und Simon Krieg (51,97). Jeweils Vizemeister wurden David Schalamon (LAG; U 20) mit 44,92 Metern, Aaron Schalamon (LAG; U 18) mit 43,58 Metern und Julia Wörner (LAG; U 18) mit 31,99 Metern.

Beim Speerwurf der männlichen Jugend U 20 feierte Leon Hofmann (Yburg Steinbach) als badischer Meister mit 64,06 Metern einen gelungenen Saisoneinstand. In der Jugend U 18 gewann Jonathan Bertele (TV Bühlertal) mit 52,68 Metern Silber vor Lars Lawo (Steinbach) mit 51,87 Metern. Beim Kugelstoßen U 18 wurde Jona Fruchtmann (Steinbach) Dritter mit 14,47 Metern. Bronze gab es auch für Samira Wernli (SCL Heel Baden-Baden) für ihre 41,40 Meter beim Diskuswurf der Frauen.

Unter den Nicht-Werfern glänzte Helen Baumgarten (SR Yburg) als Sprint-Doppelsiegerin über 100 und 200 Meter. Die U-18-Athletin holte sich zuerst in 12,59 Sekunden den Titel über 100 Meter und ein paar Stunden später in 25,72 Sekunden auch über die doppelte Distanz.

Zwei Zwillings-Doppelsiege gab es auf den längeren Laufstrecken: Über 800 Meter der Frauen liefen Ester Müller in 2:16,03 Minuten und Felizitas Müller (beide TS Ottersdorf) in 2:16,72 Minuten zu Gold und Silber. Kurz darauf gelang dies auch Jasmin Vollmer in 10:32,71 Minuten vor Christine Vollmer (beide TV Bühl) in 10:32,74 Minuten über 3000 Meter der U 20. Über die lange Distanz bei den Frauen gab es Silber für Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg) in 10:41,40 Minuten. In der U 18 holte Vivien Schäfer (Bühl) in 11:56,58 Minuten die Vizemeisterschaft vor Melina Schneider (TV Iffezheim; 12:52,87). Lisa Merkel (Steinbach; U 18) bekam Bronze für ihre 800 Meter-Zeit von 2:17,76 Minuten.

In den männlichen Klassen gingen alle Dreisprung-Titel in den Kreis Rastatt: Lars Lawo (Steinbach) sicherte sich mit 13,61 Metern Gold in der Klasse U18, Andreas Held (LAG Obere Murg) mit 12,34 Metern bei den Männern und Philipp Händel (TV Bühlertal) mit 12,05 Metern in der U 20.

Staffel-Gold holten die U-18-Mädchen des SR Yburg. Über 4 x 100 Meter sprinteten Karla Rathmer, Hanna Altmann, Gloria Antonaci und Helen Baumgarten 49,69 Sekunden. Für Baumgarten war es die dritte Goldmedaille. Die Männer-Staffel des TV Bühlertal kam in der Besetzung Fabian Kohler, Lukas Zimmermann, Philipp Händel und Pau Drexler in 44,26 Sekunden auf den Bronze-Rang.

Zur Vizemeisterschaft lief über 400 Meter Hürden der Männer Michael Schnepf (VFB Gaggenau) in 57,63 Sekunden. Silber holte auch U-20-Stabhochspringer Paul Stößer (LAG) mit 3,60 Metern. Simon Walther (TG Ötigheim) glänzte beim Weitsprung der Männer mit 7,07 Metern und bekam dafür ebenfalls die Silbermedaille. Bronzeplätze belegten bei den Mädchen U 18 Hanna Altmann (Steinbach) mit 11,34 Metern beim Dreisprung sowie Kira Lanz (TV Gernsbach) mit 1,55 Metern beim Hochsprung. (rawo)