Nur Notprogramm

Es ist dem fehlenden Ausrichter geschuldet, dass der Turngau Mittelbaden-Murgtal in diesem Jahr erstmals kein ordnungsgemäßes Gaukinderturnfest ausrichten konnte. Dennoch freute sich die Vorsitzende der Turngaujugend, Sina Schneider, dass man nach intensiver Suche eine Art "Notprogramm" zustande gebracht hat.



"Da wir keinen Verein gefunden haben, stand die ganze Veranstaltung auf der Kippe", so Schneider. Und auch die Leiterin der Geschäftsstelle des Turngaus, Annerose Schmidhuber, kann sich nicht erinnern, dass es jemals eine solche Konstellation des Nichtstattfindens gegeben hätte. Dies alles auch vor dem Hintergrund, dass es beim Turnernachwuchs auch viele Kinder gebe, für die das Gaukinderturnfest der einzige Wettkampf sei. "Irgendwie" musste man einen Wettkampf zustande bringen. Nach unzähligen Anrufen, Mails und intensiven Gesprächen war man am Ende froh, dass man für 2019 eine Übergangslösung gefunden hatte. Auf den Hinweis der Turngau-Verantwortlichen, dass man das Gaukinderturnfest auch auf mehrere Veranstaltungen aufteilen könne, meldeten sich der TV Bühl, der TV Neuweier und der TV Muggensturm. Und so schafften es Turnerjugend und Geschäftsstelle, dass am Sonntag die Gauklasse männlich in Bühl ihren Wettkampf durchführen konnte. In Neuweier findet am Samstag der Kinderwettkampf statt, die Gauklasse weiblich trifft sich am Sonntag, 21. Juli, in Muggensturm.

Schneider bedauerte, dass der obligatorische Gymnastik-Wettkampf, die Leichtathletik und das Turnen der Bezirks- und Leistungsklasse der Neuregelung zum Opfer gefallen sind. Dennoch bedeutet die diesjährige Dreiteilung auch deutlich mehr Arbeit für das Organisationsteam. "Da es jetzt drei Veranstaltungen sind, ist auch der dreifache Aufwand notwendig geworden", so die Jugendvorsitzende, die allerdings ergänzt: "Die Freude, dass es noch geklappt hat, steht aber an erster Stelle."

Und so gingen am Sonntag in der neuen Sporthalle 84 junge Turner an den Start, um sich im Vierkampf zu messen. In den Kategorien Boden, Sprung, Barren und Reck erntete der Nachwuchs erfolgreich die Früchte der wöchentlichen Übungsstunden. Überaus erfreulich war dabei auch, dass trotz allem Ehrgeiz und Siegeswillen der Fairnessgedanke nicht zu kurz kam.

In der Gauklasse 6/7 gewann Lewi Kowa vom TV Muggensturm, sein Teamkamerad Elias Schnepf siegte bei der Wettkampfklasse 8/9. In der nächst höheren Altersstufe triumphierte Rico Nowak vom heimischen TV Bühl, Nadi Jakubi von der TG Ötigheim gewann die Gauklasse 12/13. Francois Bindnagel (Spvgg Ottenau) landete auf Rang eins der Klasse 13/15, eine Stufe höher siegte mit Sven Sutter ebenfalls ein Ottenauer.

Laut Sina Schneider läuft aktuell schon die Planung für das Gaukinderturnfest 2020. Demnach gab es "sehr erfreuliche Gespräche", so dass man beim Turngau zuversichtlich ist, das Fest wieder wie gewohnt ausrichten zu können.

Ergebnisse

Männlich

Gauklasse Wettkampf 6/7: 1. Lewi Kowa (TV Muggensturm 43,70), 2. Alexander Krug (TV Muggensturm 43,60), 3. Ben Rösinger (TuS Hügelsheim 42,80).

Gauklasse Wettkampf 8/9: 1. Elias Schnepf (TV Muggensturm 49,70), 2. Elias Bäumler und Miguel Lange (beide TG Ötigheim, beide 49,00).

Gauklasse Wettkampf 10/11: 1. Rico Nowak (TV Bühl 51,60), 2. Nils Braun (TV Bühl 50,50), 3. Janis Schäl (TV Bühl 49,50).

Gauklasse Wettkampf 12/13: 1. Nadi Jakubi (TG Ötigheim 51,70), 2. Moritz Hafner (TG Ötigheim 50,10), 3. Basti Hobrack (Spvgg Ottenau 49,70).

Gauklasse Wettkampf 14/15: 1. Francois Bindnagel (Spvgg Ottenau 56,20), 2. Lorenz Schmidt (TV Bühl 54,60), 3. Jan Finzer (TV Bühl 54,10).

Gauklasse Wettkampf 16-18: 1. Sven Sutter (Spvgg Ottenau 55,50). (sch)