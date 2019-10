Titel für Kambeitz und Zoller

Besonders gefordert waren die Teilnehmer des Leichtathletischen Fünfkampfs, bestehend aus Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderballwerfen und Mittelstrecke am Vormittag: Bei der weiblichen Jugend (W 12/13) lieferte Jara Mayer als Jüngste im Feld einen starken Wettbewerb ab. Über 75 und 1 000 Meter, mit der Kugel und dem Schleuderball sowie im Weitsprung hatte sie am Ende des Wettkampfs insgesamt 36,633 Punkte und die Bronzemedaille erkämpft.

Im Ergebnis ein noch besserer Fünfkampf gelang Carolina Kambeitz (W 14/15). Insbesondere eine herausragende Kugelstoßleistung führte dazu, dass im Endresultat 42,157 Punkte zusammen kamen, was mit fast drei Punkten Abstand zur Zweitplatzierten den badischen Meistertitel für Kambeitz bedeutete.

Jeweils die Silbermedaille im Fünfkampf sprang für Melina Schneider (W 16/17; 42,304 Punkte) und Celina Feuerer (W 18/19; 47,380 Punkte) heraus. Schneider holte die meisten Zähler im abschließenden 1 000-Meter-Lauf, Feuerer hatte ihre Stärken im Schleuderball, bei den 100 Metern und beim Weitsprung. Tamara Kobialka, die erstmals in der Frauenklasse (W 20+) antreten musste, sammelte in allen Disziplinen mit Ausnahme des 1 000-Meter-Laufs über zehn Punkte. In der Endabrechnung standen 48,210 Zähler zu Buche, was mit der Bronzemedaille belohnt wurde.

Als einziger männlicher Teilnehmer des TVI ging in der Männerklasse Andreas Zoller an den Start. Seine besten Resultate gelangen ihm im Schleuderballwerfen und Weitsprung, die in dieser Altersklasse geforderten 2 000 Meter waren bei dieser Hitze eine echte Herausforderung. Der Lohn: 47,886 Punkte und die Silbermedaille. Einen weiteren zweiten Platz gab es für Zoller am Nachmittag im Schleuderball-Einzelwettbewerb. Mit 51,39 Metern fehlten ihm nur 34 Zentimeter zum Tagessieg. Nach zwei zweiten Plätzen gelang im aber auch noch ein Tageserfolg: Den Titel des badischen Meisters holte sich Andreas Zoller im Steinstoßen. Den 15 Kilogramm schweren Quader stieß er auf 8,26 Meter und ließ der Konkurrenz mit zwei Metern Vorsprung keine Chance.

Auch die Mädchen des TV Iffezheim erkämpften sich in den Einzelwettbewerben weitere Medaillen: Ihren zweiten badischen Meistertitel an diesem Tag erwarf sich Carolina Kambeitz (W 14/15). Mit 36,08 Metern und damit sechs Metern Vorsprung gewann sie das Schleuderballwerfen. Jara Mayer (W 12/13) konnte sich in derselben Disziplin mit 29,44 Metern erneut gegen ältere Konkurrenz durchsetzen und gewann Silber. Celina Feuerer (W 18/19) stieß den fünf Kilogramm schweren Stein auf 7,51 Meter und durfte sich dafür eine weitere Silbermedaille umhängen lassen.

Jeweils undankbare Vierte wurde Tamara Kobialka mit 38,37 Metern im Schleuderballwerfen und 6,50 Metern im Steinstoßen. Mit dem Stein fehlten nur elf Zentimeter zu Bronze.