Laetitia Quist:

Rein ergebnistechnisch lief die Vorbereitung auf die U-19-EM für die deutschen Nachwuchs-Handballerinnen nicht gerade optimal. Das letzte Testspiel gegen die Auswahl Frankreichs beim Vier-Länder-Turnier in Portugal ging am Sonntag mit 19:27 verloren. "Das ist nicht optimal gelaufen", weiß auch Laetitia Quist . Dennoch ist die Linkshänderin aus Baden-Baden insgesamt optimistisch, was das Abschneiden des DHB beim Großereignis in Ungarn anbelangt: "Wir sind insgesamt gut vorbereitet und auf jeden Fall guter Dinge."

Gestern ist die Linkshänderin, die in der vergangenen Saison mit der SG Steinbach/Kappelwindeck die dritte Bundesliga aufgemischt hat, in diesem Jahr aber ihr Glück beim Erstligisten TuS Metzingen versucht, mit der Mannschaft in Györ angekommen. Eine Trainingseinheit und die Teambesprechung am Nachmittag standen auf dem Programm, wie Quist berichtet. Heute wird es dann erstmals ernst: Um 14.30 Uhr wartet zum EM-Auftakt das Team aus den Niederlanden - "kein einfacher Gegner", betont Quist. Die Rückraumakteurin, die 2018 bei der WM in Polen erstmals auf der internationalen Bühne brillierte, und ihre Teamkolleginnen fiebern dem Start aber schon gespannt entgegen: "Wir sind heiß drauf!", sagt die 17-Jährige.

Nach dem ersten Spiel gegen die Niederlande steht schon morgen das zweite Vorrundenspiel gegen Kroatien auf dem Programm, am Sonntag wartet die starke Auswahl aus Dänemark auf die Mannschaft von Bundestrainerin Marielle Bohm. Um die Hauptrunde zu überstehen, muss der DHB einen der beiden ersten Plätze belegen. Zu weit will Quist aber noch nicht vorausschauen: "Wir wollen erstmal eine gute Vorrunde hinlegen." Wie sich die 17-Jährige bei der EM schlägt, kann man im Livestream der Spiele auf der DHB-Homepage verfolgen.

www.dhb.de/livestreams