Spannende Wettkämpfe

Rastatt

Die Hoffnung lebt noch Rastatt (red) - Die Spvgg Ottenau und der Rastatter SC/DJK dürfen in der Landesliga weiter vom Klassenerhalt träumen. Ottenau gewann gegen Würmersheim 2:1, Rastatt fertigte im Abstiegsgipfel den SV Freistett mit 5:0 ab. Loffenau verlor gegen Würmersheim (Foto: F. Vetter).

Mannheim

Eisenschmid über WM-Aussichten Mannheim (red) - Markus Eisenschmid (Foto: dpa) zählte beim Meisterschaftstriumph der Adler Mannheim zu den wichtigsten Leistungsträgern. Auch in der Nationalmannschaft ist er eine wichtige Stütte. Vor dem WM-Start am Samstag äußert er sich zu den deutschen Aussichten.

Iffezheim

Aufholjagd wird nicht belohnt Iffezheim (red) - Am Sonntag trafen die Kunstturner des TV Iffezheim in der Oberliga vor heimischer Kulisse auf den Tabellennachbarn, die WKG Schallstadt-Neuenburg. Der Wettkampf verlief über weite Strecken auf Augenhöhe - mit dem glücklicheren Ende für die Gäste (Foto: TVI).

Baden-Baden

TVS: Spiel eins ohne Ludwig Baden-Baden (moe) - 16 Spiele in Serie haben die Drittliga-Handballer des TVS Baden-Baden (Foto: toto) verloren. Nun soll beim Tabellenvierten Balingen-Weilstetten II endlich der zweite Sieg her - kein leichtes Unterfangen im Spiel eins nach der Demission von Cheftrainer Ralf Ludwig.