Bühler Turnerinnen auf Rang zwei

Die Turnerinnen des TV Bühl erreichten am vergangenen Wochenende in der Bezirksliga in Muggensturm einen zweiten Platz. Laut Mitteilung turnen sie nun am Sonntag, 21. Juli, in Donaueschingen um den Aufstieg in die Landesliga.

Die TVB-Mannschaft trat in Muggensturm mit Evamaria Ellwanger, Celine Engstler, Janina Klumpp, Anastasia Lind, Katharina Schneider, Catherina Wendenburg und Victoria Wendenburg an. Schon am ersten Gerät, dem Stufenbarren, gingen sie hoch motiviert ans Werk und zeigten dabei direkt ihr Können: Victoria Wendenburg meisterte ihre Aufgabe souverän. Sie heimste 13,8 Punkte und damit die Tageshöchstwertung ein. Mit insgesamt 36,0 Punkten hatte sich das TVB-Team damit eine gute Ausgangsposition verschafft.

Am Schwebebalken erzielten die Bühlerinnen trotz Unsicherheiten 37,25 Punkte. Am nachfolgenden Gerät, dem Boden, kamen Celine Engstler, Janina Klumpp, Anastasia Lind, Katharina Schneider und Victoria Wendenburg mit ihren Kürübungen auf 38,650 Punkte. Am letzten Gerät, dem Sprung, kam die TVB-Mannschaft auf 38,400 Punkte. Gemeinsam mit einer Turnerin aus Muggensturm erreichte Schneider am Sprung mit ihrem Tsukahara (13,55) zudem die Tageshöchstwertung.

Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung stach Victoria Wendenburg heraus, die sich mit 51,7 Zählern den ersten Platz in der Einzelwertung sicherte. (red)