SG testet

Besonderer Besuch ist morgen (19 Uhr) in der Sportschule in Steinbach zu Gast: Die Handball-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten. Die Sportlerinnen aus den USA bereiten sich derzeit im pfälzischen Haßloch auf die Panamerikanischen Spiele vor, die Ende des Monats in Lima (Peru) starten, und kommen im Rahmen des Trainingslagers zu einem Testspiel gegen den Drittligisten SG Steinbach/Kappelwindeck ins Rebland. "Das ist für die Mädels schon was Besonderes", sagt Arnold Manz, sportlicher Leiter der SG. Auch wenn die US-Girls international nicht in der obersten Kategorie anzusiedeln sind und das neu formierte Team von Coach Christian Latulippe darauf bedacht ist, aus dem Schatten der populäreren Sportarten in den Vereinigten Staaten zu treten, rechnet Manz mit einem harten Prüfstein.

Das Team aus dem Rebland steht nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in Liga drei vor einem schwierigen Umbruch: Nach den Abgängen von Laetitia Quist, Miriam Federau, Sara Hildebrand, Simone Falk, Sarina Müller, Anina Hodapp und Munja Kotzian muss die SG zu allem Übel auch noch längerfristig auf Rückraum-Youngster Stephi Elies verzichten, die sich bei einem Lehrgang der Nationalmannschaft schwer am Sprunggelenk verletzt hat und jüngst operiert wurde. Auch die Rekonvaleszentinnen Sarah Daul und Nathalie Droll sind noch nicht einsatzfähig. So baut die SG morgen - aber auch in der anstehenden Saison - auf junge Talente. Erstmals vor heimischen Publikum wird morgen auch die 17-jährige Nadja Kaufmann, die aus der Jugend des TuS Schutterwald ins Rebland gewechselt ist, im SG-Trikot auflaufen. (moe)