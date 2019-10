Unter Freunden Sowohl sportlich als auch was die Themen Unterhaltung und Information anbelangt können Fans des Karlsruher SC an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten kommen. Zunächst organisiert der Fußball-Zweitligist am heutigen Samstag anlässlich seines 125-jährigen Bestehens ein Blitz- beziehungsweise Kurz- oder Mini-Turnier "unter Freunden", wie auf der blau-weißen Homepage zu lesen ist. Denn Sportdirektor Oliver Kreuzer hat die Bundesligisten Hertha BSC Berlin und Sturm Graz (Österreich) nach Karlsruhe eingeladen. Am weitesten in der Saisonvorbereitung sind sicher die Gäste aus der Steiermark, die schon am nächsten Freitag (19. Juli) in der ersten Runde des ÖFB-Pokals beim Drittligisten USK Anif gefordert sind. Deshalb hält sich der SK Sturm schon seit Mittwoch in der Fächerstadt auf und trainiert auch im Wildpark. Die Berliner haben am 1. Juli die Saisonvorbereitung aufgenommen und haben ihr erstes Pflichtspiel - ebenfalls im Pokal, allerdings dem des DFB - am 11. August. Das heutige Turnier beginnt mit dem Spiel KSC gegen Graz (14 Uhr). Anschließend spielen die Österreicher gegen die Hertha (15 Uhr). Und zum Abschluss trifft der KSC auf Berlin (16 Uhr). Eine Partie auf dem direkt nach dem letzten Spiel der vergangenen Saison, dem BFV-Pokalfinale KSC gegen Waldhof Mannheim (5:3), neu verlegten Rasen im Wildparkstadion dauert 45 Minuten. Bei danach unentschiedenem Stand findet sofort ein Elfmeterschießen statt. Nach Abschluss des Turniers schenken die "Supporters" hinter der Gegengerade Freibier aus - pro KSC-Heimtor in der vergangenen Saison (37) 30 Liter. KSC-Trainer Alois Schwartz wird aller Voraussicht nach noch auf seine zuletzt verletzten beziehungsweise angeschlagenen Spieler Marc Lorenz, Martin Röser, Manuel Stiefler und Marco Djuricin verzichten (müssen). Der sechste externe KSC-Neuzugang, der von Sturm Graz für 2019/20 ausgeliehene Lukas Grozurek, wird aber sein Debüt im Trikot der Wildparkprofis geben und wahrscheinlich auch gegen seinen bisherigen Club zum Einsatz kommen. Am Sonntag veranstaltet der KSC dann ab 11 Uhr seinen traditionellen Familientag und hat dafür im und um das Wildparkstadion herum wieder ein buntes Programm für Groß und Klein zusammengestellt, mit einer vielfältigen Mischung aus Attraktionen, Ständen und Aktionen. Zum Beispiel kann man die eigene Schussgeschwindigkeit messen lassen. Neben den KSC-Partnern präsentieren sich dabei natürlich auch die verschiedenen Abteilungen des KSC und einige seiner Fanclubs. Höhepunkte der Veranstaltung werden - wie immer - die Vorstellung der Mannschaft und ihrer Neuzugänge sein, um 13 Uhr vor der Haupttribüne, sowie die anschließende Autogrammstunde des Profikaders auf der Wallkrone des Stadions. (fal)

