Sommerfrische im Hägenich

Rechtzeitig vor der neuen Saison scheint es, als sei die Freude am Spiel wieder zurückgekehrt. "Es ist mächtig was los auf dem Platz und es herrscht definitiv ein frischer Wind", so der Coach, der nach seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte schon wieder im dritten Jahr in der Verantwortung steht.

Mit neuem Personal hat die Bühler Sommerfrische nur bedingt etwas zu tun, zumindest was die Quantität anbelangt, denn die Fluktuation war - wie auch schon in den Vorjahren - relativ gering: Lediglich vier Spieler haben den Verein verlassen. Nominell kamen zwar 13 Neue dazu, ein Großteil stammt allerdings aus der eigenen Jugend - etwa der hoch veranlagte Jannik Steurer (Hassenstein: "Ihm gehört die Zukunft.") - oder ist schon seit der Winterpause für den VfB am Ball.

Mit Patrick Holl, der beim SV 08 Kuppenheim ein unglückliches Jahr erlebte, und Denis Golly vom FC Ottenhöfen, der sich vor seinem Wechsel nach Bühl fatalerweise den Knöchel gebrochen hat und erst nach der Winterpause zum Team stoßen wird, verfügt der VfB über Alternativen in der Offensive. "Das brauchen wir auch", sagt Hassenstein, für den in der Landesliga in diesem Jahr kaum ein echter Favorit auszumachen ist. In Absprache mit Sportvorstand Stefan Voppichler, der sich vor allem über die Rückkehr der VfB-Reserve in die Kreisliga A freut, peilt Hassenstein einen Platz im vorderen Drittel an: "Das ist realistisch." Dazu beitragen sollen auch wieder Felix Oser, Simon Maurath und Tillmann Schäfer. Das Rekonvaleszenten-Trio arbeitet aktuell an einem Comeback im roten Trikot.

Es tut sich also wieder was im Hägenich. Das hat auch Hassenstein nach der ersten Trainingswoche mit Wohlwollen registriert: "Es hat Spaß gemacht!"

Zugänge: Patrick Holl (SV 08 Kuppenheim), Denis Golly (FC Ottenhöfen), Timo Franzoni (SV Sasbach; bereits in der Winterpause), Fahad Galiwango (Uganda; bereits in der Winterpause), Steffen Hassler (Saarland; bereits in der Winterpause), Valon Bazaj (zurück vom VfR Achern), Art Shala, Jnnik Steurer, Armin Ceman, Ulfet Jahja, Eric Pech (alle eigene Jugend), Adis Sulejmanovic (pausierte), Eric Schneider (pausierte).

Abgänge: Jakob Groll (SV Sasbach), Ali Büyükasik, Yusuf Büyükasik, Steven Knosp (alle VfB Unzhurst), Orhan Demirel (SV Scherzheim).

Trainer: Alexander Hassenstein (3. Saison).