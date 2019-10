Der Nachwuchs rückt in den Fokus Von Marius Merkel



Merle Menje (14), Marc Milano (26), Ekaterina Kauffmann (14) und Leonie Walter (14) verbindet einiges: Sie sind jung und ehrgeizig, haben klare Vorstellungen vom Leben und konkrete Ziele. Ihre Leidenschaft zum Sport zeichnet sie aus - ebenso wie ihr Leben mit einem Handicap. Alle gelten sie als hoffnungsvolle Nachwuchsathleten des Badischen Behinderten und Rehabilitationssportverbands (BBS), und seit vergangenem Freitag sind sie Mitglieder des "BBS-Paralympics-Förderteams". Merle Menje (14), Marc Milano (26), Ekaterina Kauffmann (14) und Leonie Walter (14) verbindet einiges: Sie sind jung und ehrgeizig, haben klare Vorstellungen vom Leben und konkrete Ziele. Ihre Leidenschaft zum Sport zeichnet sie aus - ebenso wie ihr Leben mit einem Handicap. Alle gelten sie als hoffnungsvolle Nachwuchsathleten des Badischen Behinderten und Rehabilitationssportverbands (BBS), und seit vergangenem Freitag sind sie Mitglieder des "BBS-Paralympics-Förderteams". "Die Spitzenförderung hat in den vergangenen Jahren im Bereich des Spitzensports von Menschen mit einer Behinderung einen stetigen Zuwachs erfahren. Auch deshalb haben wir uns entschlossen, den Schwerpunkt zukünftig mehr auf den Nachwuchs zu legen", sagte Anja Hirschmüller, Präsidentin des BBS, bei der Präsentation des Teams in der BBS-Geschäftsstelle in Sandweier. Knapp zehn Jahre begünstigte der "BBS-Club-100", eine Initiative des Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes zur Unterstützung seiner Nachwuchs- und Spitzensportler, das BBS-Paralympics Förderteam (PFT). Darin lag der Förderschwerpunkt auf den paralympischen Spitzenathleten. Nun rückt verstärkt der Nachwuchs in den Fokus. Dass die Auswahl der Talente nicht von ungefähr kommt, zeigen ihre bisherigen Erfolge: Menje (Stadt-Turnverein Singen), die an einer Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks leidet und im Rollstuhl sitzt, wurde etwa 2018 zweifache deutsche Schülermeisterin in der Para-Leichtathletik mit dem Rennrollstuhl. Mit seiner Sehbehinderung erreichte Milano (1. Mannheimer-Judo-Club) 2017 den fünften Platz der Judo-Para-EM. Ski-Langlauf und Biathlon gehören zum Spezialgebiet von der sehbehinderten Walter, die am Freitag bei der Vorstellung verhindert war, und von Kauffmann (SV Kirchzarten), die an einer Dysmelie des Unterschenkels leidet. Um ihre Karrieren voranzutreiben erhalten die Talente ein Startgeld von je 500 Euro, im Laufe des Jahres können je nach Einsatz bis zu 1 500 Euro hinzukommen. Insgesamt ist die Vereinbarung zunächst auf vier Jahre ausgelegt. Mit den erfahrenen Para-Athleten Nico Mesinnger, Para-Ski Nordisch, und Juliane Wolf, Para-Tischtennis, haben die Talente Mentoren an ihrer Seite, die sie bei ihren ersten Karriereschritten unterstützen sollen. Wohin diese Karriere führen soll, machte Kauffmann deutlich: "Ein Traum ist es, an den Paralympischen Spielen 2022 teilzunehmen." Sechs Trainingseinheiten in der Woche gehören deshalb schon jetzt zu ihrem Alltag. Auch bei Menje und Milano ist das intensive Training neben Schule beziehungsweise Studium Standard. Zehn Einheiten in der Woche seien keine Seltenheit, meinte Milano. "Für die Athleten sind mit der Aufnahme ins Team neben der finanziellen Unterstützung auch verschiedene Aufgaben verbunden: Sie sollen unter anderem repräsentative Termine übernehmen. Es ist ein Geben und Nehmen", sagte Michael Eisele als Geschäftsführer des BBS. Damit meint er, dass die Nachwuchssportler den Verband etwa bei Veranstaltungen wie Schulbesuchen, Besuchen bei Übungsleiterausbildungen oder etwa bei der BBS-Gala repräsentieren sollen. Für die Teamzusammenstellung war insbesondere BBS-Sportreferent Holger Kimmig verantwortlich: "Die Sportler waren direkt angetan von der Idee und haben sich schnell bereit erklärt, Teil dieses Projekts zu sein." Die Fördergelder, so sind sich laut Eisele die Mitglieder des "BBS-Club-100" jedenfalls einig, erreichen die richtige Zielgruppe und Athleten.

