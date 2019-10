RW gewinnt Hardt-Cup

Gernsbach



Knappe Entscheidungen Gernsbach (red) - Der Spaß stand im Vordergrund: Über 200 Kinder (Foto: rawo) in 25 Mannschaften haben deshalb am Kinderleichtathletik-Cup in Gernsbach teilgenommen. Die Siege in den drei Altersklassen waren hart umkämpft, zweimal gab es sogar Punktgleichheit auf Platz eins.